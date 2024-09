Versión de los familiares de Wellington Reyes no coincide con la de la Policía

La versión de la Policía Nacional sobre el fallecimiento de Wellington Reyes, ocurrido este fin de semana mientras estaba bajo arresto en San José de Ocoa, contrasta con la de sus familiares. Según ellos, la muerte del hombre de 34 años fue resultado de una brutal golpiza, lo cual aseguran es evidente en las marcas visibles en su piel.

«Está maduro de los golpes por dentro. Fueron los golpes que lo mataron. Que no me digan a mí que es una convulsión por drogas que él tiene… lo mataron a golpes en la Policía», se escucha decir a uno de los pariente de Wellington en un video publicado en las redes sociales.

Por su parte, la madre del fallecido, Marcia Ruiz, exigió una investigación exhaustiva para evitar que el caso de su hijo quede impune, como ha ocurrido en otros incidentes similares.

«Hasta describir el caso me agobia, por la impotencia que me da la injusticia que cometen los policías. El dolor me invade el alma, no he comido, no he dormido desde el jueves», manifestó la progenitora entre sollozo.

En tanto que, José Manuel Calderón, representante de los Derechos Humanos en la provincia, expresó su desconfianza en la versión ofrecida por la Policía Nacional, que señala como causa de muerte de Wellington Reyes un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar, según el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

«Nadie cree en la versión policial, ni del Ministerio Público, ni de los médicos, ni del INACIF», pronunció Calderón.

Investigan el hecho

Según informó el vocero policial, Diego Pesqueira, el caso está siendo investigado, pero hasta el momento no se han encontrado pruebas que indiquen que el hombre fue maltratado durante su tiempo bajo custodia.

«La Policía Nacional, obviamente, está investigando el caso, pero no existen evidencias de que este señor haya sido maltratado ni golpeado por agentes del orden mientras estaba bajo nuestra custodia», aseguró Pesqueira.

Reyes Ruiz fue detenido a inicio de septiembre junto a otros tres hombres, acusados de haberle quitado la vida a Eddy Arias en un incidente ocurrido en la misma provincia.

