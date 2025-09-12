  Viajar a España: abogada explica los requisitos que cambiaron con el tiempo para los dominicanos 

La abogada migratoria Navy Tolentino informó que los dominicanos con ascendencia española directa aún tienen oportunidad de obtener la ciudadanía española gracias a la Ley de Memoria Democrática, vigente hasta el 21 de octubre de 2025, sin posibilidad de prórroga.

Durante una entrevista en la emisión estelar de Telenoticias, Tolentino explicó que esta ley permite acceder al pasaporte español sin necesidad de residir en España, siempre que se demuestre vínculo genealógico con ciudadanos españoles padres, abuelos, bisabuelos o incluso tatarabuelos, mediante documentos como actas de nacimiento, bautismo o defunción.

La ley contempla dos períodos migratorios:

Guerra Civil Española (1936–1939): No se requiere justificar el motivo de emigración.

No se requiere justificar el motivo de emigración. Franquismo (desde 1956): Es obligatorio presentar pruebas del motivo de salida de España.

Tolentino y su equipo han recopilado más de 20,000 documentos de españoles que emigraron a República Dominicana, disponibles para consulta en la plataforma micrd.tolentinoabogados.com. Allí, los interesados pueden verificar si sus apellidos figuran en los registros históricos.

La abogada recomendó agendar cita cuanto antes, ya que las fechas disponibles se extienden hasta el próximo año debido a la alta demanda. “Aunque no tenga toda la documentación, pedir la cita es clave para no quedar fuera del proceso”, enfatizó.

Hasta la fecha, más de 700,000 personas han aplicado a esta ley en todo el mundo, y se estima que entre 10,000 y 15,000 dominicanos ya han iniciado el trámite.