«Viajar acá fue una lucha», dice pasajero del último vuelo desde Venezuela a RD

Leopoldo Vieques es uno de los cientos de ciudadanos, tanto venezolanos como de otras nacionalidades, que han sido afectados por la suspensión temporal de los vuelos comerciales entre Venezuela y República Dominicana, por disposición del gobierno de Nicolás Maduro en rechazo a las «acciones injerencistas» del país caribeño sobre los resultados de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

Según contó Vieques tras su llegada al Aeropuerto Internacional de las Américas en el vuelo DO1715 de la aerolínea Sky High, el último antes de que entrara en vigencia la paralización del intercambio aéreo, lograr hacer escala RD fue una odisea, ya que la mayoría de los viajeros aceleraron su salida del país sudamericano.

«Viajar acá fue una lucha, pues no conseguíamos boletos porque era tanto el volumen de gente que está saliendo, que nosotros teníamos reservación para el 11 de agosto y queríamos salir lo antes posible. Así está mucha gente en Venezuela, queriendo salir, y cualquier vía es válida. Siempre hemos hecho esta ruta, pero ahora resulta que vamos a Panamá para completar el viaje porque tampoco hemos conseguido vuelo a Miami debido al volumen de personas en tránsito», manifestó el venezolano.

Asimismo, agregó que la situación en Venezuela da miedo, debido a que Nicolás Maduro no reconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia y «tercamente se quiere quedar» en el poder.

«Los países de la región le han dicho (a Maduro) que tiene que revisar los resultados, pero él tercamente se quiere quedar. No podemos salir a la calle por temor a que pase algo, pues no hay seguridad de ninguna naturaleza», expresó.

Entretanto, José Humberto Jiménez dijo que tenía pautado volar este jueves a Estados Unidos, pero la situación de crisis y las protestas en Venezuela, que han dejado un saldo de más de 10 muertos, le obligaron a adelantar sus planes.

«A mí me afectó bastante, porque yo volaba mañana y tuve que cambiar todos mis planes. Dentro de todo, estamos preocupados por la situación del país, pero tenemos un poquito de fe de que esta vez será diferente, ya que tenemos lo que no teníamos antes. Además de una votación masiva, como así lo fue, esta vez con las pruebas en las manos estoy seguro de que no nos dejaremos quitar a Venezuela», pronunció Jiménez.

José Humberto Jiménez

Cave destacar que las aerolíneas que desde las 8 de la noche de este miércoles cesaron sus operaciones de vuelos desde y hacia República Dominicana-Venezuela son Avior, Laser, Turpial, Rutaca, Venezolana de Aviación y Sky High, de acuerdo con informes de las autoridades aeroportuarias y la empresa Aerodom.

Las medidas del gobierno venezolano también incluyen el cierre de la Embajada y el Consulado General de RD en Venezuela, así como el del consulado venezolano en Santo Domingo.

