Viajeros en República Dominicana cuentan caos apagón en España

Sin dificultad llegaron decenas de pasajeros a la República Dominicana ayer procedentes del aeropuerto de Madrid en el vuelo IB0265 de la línea Iberia, entre ellos sor Isabel Ventura, quien narró las horas de emergencia que pasaron en el centro para personas adultas “Residencia Santa Lucia” a causa del gran apagón eléctrico que paralizó los trenes, los vuelos, los servicios de Internet, labores de empresas y la vida cotidiana.

Encender alguna luz era imposible, los celulares estaban inactivos, pero en la Residencia se ayudaron con la linterna de los móviles. “A nivel de comunicación de ninguna manera. No teníamos nada”.

En el hogar de envejecientes de las monjas de la congregaron Cardenal Sancha asisten a 270 adultos mayores y para varios de ellos tuvieron que emplear tanques de oxígenos, llamados bombonas”. Se auxiliaron de un centro de salud cercano.

Una que la pasó fatal sin la energía eléctrica en España por más de dos horas fue la dominicana Betania (Betty) Manelo. Entró a la República Dominicana a las 3:05 p.m., por el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, por Santo Domingo, para sepultar a su padre, fallecido el lunes. Vive en Toledo, donde hubo apagón. Sin embargo, asegura que la “en la ciudad de Madrid el caos fue peor”. La energía llegó por sectores. S u casa fue una carrera contra el apagón. “Mi marido tuvo que poner el portón eléctrico, manual. Menos mal que tenemos una cabaña de madera con bombones de butanos (gas), habilitada para los invitados y con una estufa de tres hornillas”.

La familia pudo calentar la comida del día anterior. Otra ventaja de esta dominicana es que tiene paneles solares en su vivienda.

Ahora, ella y su marido acordaron comprar baterías para generar luz.

Su sobrino Iván, de 18 años, iba a universidad y se quedó dentro del Metro. “Para mí que este apagón una manera de terrorismo”.

Esta decoradora de interiores afirma esta emergencia manda a tomar en serio el debate que tiene Europa de que se tiene que pensar en reserva de energía y en estar preparados contingencias como esta. “Lo que pasa es que no lo estamos tomando a broma. Es un ensayo para cuando venga lo gordo. Es la primera vez que un país completo con el país del lado, tenga un apagón general. Me lo quieren vender así, yo se lo compro”.

No quiere saber de las explicaciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por no dar una explicación convicente a los españoles. Llegaron a vacacionar un mes en el país Kirsy Pineda y su tía, Jackeline Almonte, bañadas en alegría. Viven en Nápoles, Italia y sin inconvenientes hicieron escala en Madrid. Virginia buscaba en el aeropuerto a su madre, Segunda Núñez, que no pudo viajar el lunes por el apagón. Los deportistas, el uruguayo Martín Araujo y el argentino Mateo Rivero, arrobaron para participar en el primer torneo internacional de la Fabrice Pastor Cup en la República Dominicana, del 1 al 4 de mayo, en el Grove Padel Club. Contaron que no lograron hacer nada en el apagón, más que jugar a las cartas.