Vibrante desenlace en la Tennis Champions League 2025

Tras 12 semanas de intensos duelos y grandes demostraciones de talento, la temporada regular de la Tennis Champions League 2025 llega a su esperado cierre.

Todo está listo para el gran desenlace que se vivirá en las impecables canchas de Vistas Golf & Country Club, donde este domingo 21 de septiembre se coronarán las nuevas leyendas del torneo.

Este evento forma parte del prestigioso Amateur Tennis Tour (ATT) y es organizado por la empresa Fist Events, reconocida gestora de eventos deportivos en el país.

Durante la jornada final estarán presentes:

Ing. Emmanuel de los Santos Cordero – Director General de Fist Events

Lic. Héctor Dotel – Director Comercial de Fist Events

Claudio Peri – Director del ATT y responsable de la mesa técnica

Víctor Casanova y Ricardo Natero – Altos directivos de Vistas

Pero antes de la gran final del domingo 21, la acción se encenderá con las semifinales el sábado 20 de septiembre, jornada en la que se definirán los protagonistas de cada liga.

Liga Femenina

Supernova Squad (Bárbara Quijada, Kilsy Rosario, Lorena Pimentel, Saury Mateo y Thanya Gallardo) vs DominAce (Cristina López, Diana Mansour, Johanna Simpson, Rosa Estepan y Zoraida Muñoz)

Sabalenkas (Gabriela Guzmán, Annie Alfaro, Haronid Burgos, Laura González y Rosa Gómez) vs Happy Feet (Osiris Ríos, Carolina Castillo, Diana Moquete, Josmili Roa y Yeimy Cedano)

Liga Masculina A

Leyendas (Ricardo Peguero, Alejandro Victoria, Iván Casanova, Joaquín Cuevas y Richard Espínola) vs Black Panthers (Elías de Jesús, Alejandro Victoria, Enrique Aquino, Gabriel Guerra y José Delgado)

King Point (Johan Quevedo, Alexis Polanco, Carlos Romero, Daniel Navarrete y Stiven Díaz) vs Smash & Glory (Iván Carvajal, Christopher De Los Santos, Eduardo Ortiz, Miguel Subero y Pedro Del Villar)

Liga Masculina B

Bagres 3.0 (Dorian Díaz, Cesar Abel Figueroa, Carlos Florentino, Heinz Krohn, Edwin Ríos y Miguel Campillo) vs Tennis Court Slayers (Daniel Del Castillo, Carlos Ortiz, Dichens Salcedo, Alberto Gómez y Reynold Landaeta)

GSM 3.0 (Alfredo Camacho, Javier Gadala María, Richard Bermúdez, Sebastián Rojas y Kevin Abreu) vs Serve To Win (Frankelyn Rosario, Agustín Fuchs, Alexander Medina Feliz, Juan Morey y Glenn Valera)

Liga Masculina C

The Underdogs (Andrés Ortega Mateo, Giuseppe Serravalle, Carlos Montas, Diego Batista y William Miguel Reinoso González) vs Sultans of Swing (Ian Raigorodsky, Emmanuel Vólquez, Richard Omahary Areche Rodríguez, Mario Santana y Starlyn Castillo)

Delta Force (Manuel Ramírez, Alexander Capellán, Serafi Magadan, Williams Oleaga y Ricky Aridson Tejeda Rodríguez) vs Team Reyes (Javier Reyes, Miguel Díaz Mena, Fred Pezoa, Álvaro De Jesús Mera Troncoso y Héctor Herasme)

La gran cita será el domingo 21 de septiembre en Vistas Golf & Country Club.

El escenario está listo, los equipos también… ahora solo falta que hablen las raquetas.