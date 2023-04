Vice reitera gobierno acompaña al sector empresarial norte

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reiteró ayer el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de seguir acompañando el esfuerzo del sector empresarial y la región norte del país para que se fortalezca cada día y pueda continuar creando más empleos.

Al recibir un homenaje de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) por sus aportes a la sociedad durante la inauguración del décimo noveno torneo de golf empresarial, en el campo de Golf Las Aromas, Peña dijo que pese al presupuesto limitado siempre será la primera que defenderá las inversiones que necesita esta provincia como prioridad para su desarrollo.

“He tenido que ausentarme físicamente por mis labores y mis responsabilidades desde Santo Domingo pero, aunque ustedes no me vean, estoy trabajando por Santiago y todos los proyectos que durante años hemos estado planificando”, aseguró en referencia a la propaganda de la desaparecida compañía dominicana de teléfonos Codetel, cuando decía a sus clientes, “aunque no me escuches, estoy trabajando para ti”.

En sus palabras de bienvenida, el presidente de la ACIS, Sandy Filpo, resaltó la dedicación y abnegación con la que Peña se ha dedicado a servirle a la República Dominicana.

Indicó que el homenaje se le rendía no al cargo que ostenta, sino a la mujer, a la madre y a la empresaria. Dijo que gracias a la entrega de la vicepresidenta, en el país se salvaron miles de vidas por la vacunación contra el Covid-19.