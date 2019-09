Viceministra Susana Gautreau anunció que apoyará a Gonzalo Castillo

La viceministra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) Susana Gautreau, anunció hoy su respaldo a la precandidatura presidencial del Gonzalo Castillo, quien fue escogido mediante encuestas por la facción que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabeza Danilo Medina.

Gautreau hizo pública su decisión a través de un escrito que este medio comparte con sus lectores:

Soy Susana Gautreau, abogada, feminista, comunicadora y peledeista. Durante más de 32 años de mi vida adulta he estado militando en el partido de la Liberación Dominicana y junto a mis compañeros he defendido y honrado los principios partidarios, he tenido el honor de ser vocera del Presidente Leonel Fernández y del Presidente Danilo Medina más de una vez, igualmente de mi compañero y amigo Reinaldo Pared, al cual me mantuve al lado hasta su decisión de abandonar sus aspiraciones y mantenerse neutral.

Con la responsabilidad que me caracteriza en los más de 35 años de vida pública debo anunciar que he decido poner todo mi esfuerzo y compromiso para que el Partido de la Liberación Dominicana, pueda continuar la obra de conducir a la República Dominicana por los senderos del progreso, del desarrollo y de la estabilidad, impulsando una agenda de inclusión social que promuevan la participación y promoción de las mujeres y los jóvenes. Por más políticas públicas que apoyen la educación como un derecho universal, y que nos ayuden a superar los grandes problemas nacionales.

He decido integrarme junto a la mayoría de los peledeistas a la gran tarea de continuar gobernando nuestro país con la visión progresista que imprimió como un sello el presidente Danilo Medina y que Gonzalo Castillo con sangre nueva promete continuar.

No me cabe duda que juntos todos los peledeistas ganaremos las elecciones reunificados como la gran familia que somos hijos de nuestro inmortal Juan Bosch.