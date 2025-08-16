Vicepresidenta Raquel Peña celebra sus 5 años en el gobierno

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, celebró hoy sus cinco años de labor en el Gobierno dominicano y destacó su dedicación para garantizar el bienestar de todos los dominicanos.

«Hace cinco años, junto al presidente Luis Abinader, asumimos el compromiso de transformar con esperanza y responsabilidad nuestra República Dominicana. Hoy, al cumplirse un año de este segundo período y en el 162 aniversario de la Restauración, reafirmamos nuestro empeño de seguir construyendo, con trabajo, honestidad y visión de futuro, un país más justo, próspero y lleno de oportunidades para todas y todos», expresó en una publicación en sus redes sociales.

Recordó que hace cinco años asumió, junto al presidente Abinader, el compromiso de transformar la República Dominicana.

La vicepresidenta Raquel Peña reafirmó su compromiso para construir un futuro «justo, próspero y lleno de oportunidades» para el pueblo dominicano.