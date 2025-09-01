Vicepresidenta Raquel Peña da seguimiento a tareas y resultados del Plan de Seguridad Ciudadana

Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inició este lunes la reunión número 105 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana para continuar reforzando entornos más seguros en todo el territorio nacional.

La sesión de trabajo inició a las 10:11 de la mañana, tras la llegada de Peña al Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde cada lunes autoridades civiles, policías y militares repasan las estadísticas provinciales en materia de seguridad y reducción de la criminalidad.

Asimismo, la vicemandataria y demás funcionarios evalúan las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas para seguir garantizando el bienestar de los dominicanos y dominicanas.

En compañía de la vicemandataria, se encuentran los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Interioir y Policia, Faride Raful; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director de la Policía Nacional, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y el Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández.

También, los presidentes, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu; los directores de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; de la Comisión Militar y Policial (Comipol), coronel Luis Rafael Herrera Almonte; de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga y de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada; de la Policía Escolar, coronel Martín Miguel Tapia Sánchez y de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.

En la reunión participan una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.

Al igual que, los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas y de La Romana, Kevin Santana.