Vicepresidenta sobre caso droga en Peluquería Villa Vásquez: Es un hecho condenable

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, calificó como un hecho condenable la acción de los agentes antinarcóticos y una fiscal en una peluquería de Villa Vásquez, Montecristi, donde supuestamente le colocaron drogas para vincularlo a hechos delictivos.

“Es un hecho condenable que debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Para que mejore la seguridad en el país, hay que reconstruir el vínculo de confianza de la ciudadanía con las autoridades”, expresó Cedeño de Fernández, a través de un mensaje en su cuenta en Twitter.

Por la naturaliza del caso y el involucramiento de una representante del Ministerio Público, identificada como Carmen Lisset Núñez, personalidades de diferentes sectores de la vida nacional han expresado su rechazo a una práctica que han considerado recurrente, sobre todo en sectores de bajos recursos.

En un video que circula en las redes, un joven que se identifica como Juan Daniel Disla y quien dice aparece en el video de la Peluquería, dijo que fue contactado por un tal “Mangañito” y conminado por éste a entrar en un vehículo donde habían agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Agregó que cuando abordó el vehículo, estaba también la fiscal Núñez y otro hombre conocido como Pichardo. “Ellos me dicen a mí, yo tengo una caja de fósforo con unos tabaquitos; yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vaya a recortar, que nosotros cuando lleguemos vamos a poner más drogas en los zafacones, para que tu se la tires…”.

“Entonces cuando yo salgo para la barbería, que él me está recortando, ellos se tiraron (los miembros de la DNCD y la fiscal), yo tuve que soltar la caja para que no me agarren con ella, y ellos trataron de poner más en los zafacones”, dijo.