Vicepresidente de EE.UU. parte a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego con Hamás

Reunión en la Casa Blanca entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (i), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), y el vicepresidente estadounidense, JD Vance (d). EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió este lunes rumbo a Israel, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para supervisar el acuerdo de alto al fuego impulsado por Estados Unidos y en vigor desde el pasado 10 de octubre.

La Casa Blanca informó que Vance viajó hoy acompañado de la segunda dama, Usha Vance, desde la base militar Andrews, al sureste de Washington, en un momento marcado por las acusaciones cruzadas sobre vulneraciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel y Hamás.

Previo a la llegada de Vance, el primer ministro israelí se reunió con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para tratar también las últimas novedades en la región.

El objetivo de la visita a Israel

Funcionarios de la Administración Trump dijeron el fin de semana que el viaje de Vance subraya la importancia de implementar el acuerdo de manera plena y rápida.

Tras diez días de tregua, el movimiento islamista Hamás ha denunciado que Israel ha vulnerado en unas 80 ocasiones el acuerdo y el Ejército israelí, por su parte, ha acusado al grupo armado de vulnerarlo la semana pasada en enfrentamientos en Rafah.

Los detalles de la agenda de Vance se desconocen, pero se espera que pueda participar junto a Netanyahu en actos con las familias de los rehenes israelíes, y que mantenga reuniones con el presidente Isaac Herzog.

Entre los objetivos del viaje de Vance se cuentan la verificación del cumplimiento del acuerdo, tratar la devolución de cuerpos de rehenes fallecidos que aún están en Gaza, discutir la desmovilización de Hamas o lograr avances sobre quién y cómo se gestionará Gaza.

La llegada de los restos de otro rehén

Horas más tarde, Israel informó que recibió los restos de otro de los secuestrados que Hamás mantenía en su poder, informó este lunes la oficina del primer ministro.

«El féretro con los restos fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y a la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) a través de la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza», indicó el comunicado oficial.

Como parte del procedimiento, se recibirá el cuerpo en Israel con una ceremonia militar encabezada por el rabino de las Fuerzas Armadas, antes de trasladarse a la sede forense del Ministerio de Salud para su identificación y posterior entrega a los familiares.