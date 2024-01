Santiago.- El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta provincia, Lucildo Gómez, acusó hoy al alcalde y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, de no respetar los derechos ciudadanos, la Constitución ni las leyes de la República.

Gómez dijo que Martínez quiere promover una supuesta persecución policial con el único objetivo de buscar un escenario de campaña que no tiene.

El también subdirector de Prensa del Presidente afirmó que el edil es una persona que en su accionar ha sido autoritaria. “Él no respeta los derechos ciudadanos, las leyes ni la Constitución, hace lo que le venga en gana”, aseguró.

Lucildo Gómez sostuvo que Abel Martínez no es objeto de bajarle puntos porque asegura que ya no es necesario. Agregó que el PRM no tiene necesidad de agredir ni perseguir a nadie.

“El ambiente necesario del PRM es tranquilidad, paz y respeto, así lo concebimos y así lo estamos haciendo”, expresó.

“Somos un partido que tiene un gobierno que su fundamento principal es la democracia, el respeto a derechos humanos y ciudadanos y trata de institucionalizar el país para que los cuerpos armados sirvan para garantizar los derechos de los ciudadanos, no para volarlo, como generalmente se ha hecho en esa institución que él dirige, nosotros no somos así, nosotros somos de otra manera”, puntualizó.