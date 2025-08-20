Víctor Castro aclara que su gestión en INABIE fue que alertó a Pro-Competencia sobre indicios de presunta colusión

  • Hoy
Víctor Castro aclara que su gestión en INABIE fue que alertó a Pro-Competencia sobre indicios de presunta colusión

Víctor Castro.

Ante informaciones difundidas ayer, el saliente director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro aclaró que fue su propia gestión la que alertó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) sobre posibles indicios de colusión de 4 oferentes en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La aclaración se produce luego de que Pro-Competencia anunciara el inicio de una investigación formal contra cuatro suplidores del almuerzo escolar por presunta colusión en licitaciones públicas.

En ese sentido, Castro reiteró que fue precisamente la alerta remitida mediante la Dirección Jurídica la que dio origen al proceso investigativo para ajustarse de esta manera al debido proceso.

La investigación de Pro-Competencia, fue anunciada mediante la resolución RII-DE-AAC-003-2025 en relación a cuatro oferentes que se hacen constar en la nota enviada por esa institución.

Indhri asegura presas pueden recibir lluvias
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Víctor Castro aclara que su gestión en INABIE fue que alertó a Pro-Competencia sobre indicios de presunta colusión
Víctor Castro aclara que su gestión en INABIE fue que alertó a Pro-Competencia sobre indicios de presunta colusión
20 agosto, 2025
Escándalo en las licitaciones del INABIE: investigan presunta colusión de suplidores del almuerzo escolar
Escándalo en las licitaciones del INABIE: investigan presunta colusión de suplidores del almuerzo escolar
19 agosto, 2025
Carlos Pimentel revela que se detectó en INABIE y SENASA
Carlos Pimentel revela que se detectó en INABIE y SENASA
18 agosto, 2025
La emotiva despedida de Víctor Castro del INABIE
La emotiva despedida de Víctor Castro del INABIE
18 agosto, 2025
Cambios en el gabinete: ¿Quién es Rafael Pérez de León, el nuevo director del INABIE?
Cambios en el gabinete: ¿Quién es Rafael Pérez de León, el nuevo director del INABIE?
17 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo