Víctor Castro aclara que su gestión en INABIE fue que alertó a Pro-Competencia sobre indicios de presunta colusión

Ante informaciones difundidas ayer, el saliente director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro aclaró que fue su propia gestión la que alertó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) sobre posibles indicios de colusión de 4 oferentes en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La aclaración se produce luego de que Pro-Competencia anunciara el inicio de una investigación formal contra cuatro suplidores del almuerzo escolar por presunta colusión en licitaciones públicas.

En ese sentido, Castro reiteró que fue precisamente la alerta remitida mediante la Dirección Jurídica la que dio origen al proceso investigativo para ajustarse de esta manera al debido proceso.

La investigación de Pro-Competencia, fue anunciada mediante la resolución RII-DE-AAC-003-2025 en relación a cuatro oferentes que se hacen constar en la nota enviada por esa institución.