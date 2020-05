Víctor Masalles: Gobierno no utiliza Iglesia Católica para distribuir ayudas por coronavirus

El Obispo de la Diócesis de Baní negó que el gobierno utilice la Iglesia Católica para distribuir ayudas, principalmente raciones alimenticias, como originalmente se informó cuando comenzó la pandemia del coronavirus.

Monseñor Víctor Masalles aclaró que en los primeros días hubo “ciertas ayuditas“, pero parece que las autoridades eligieron otros modos de hacerla llegar a través de algunos destinos particulares que ellos tendrán, pero definitivamente no han tomado la Iglesia para eso.

Agregó que para la Iglesia ha sido un alivio debido a que han recibido una gran cantidad de ayudas provenientes del sector privado, con lo que han podido trabajar de manera institucional.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el obispo de las provincias Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa insistió en que, con las ayudas que han recibido, no proveniente del gobierno, la Iglesia ha podido trabajar en lo que necesita.

Recordó que ha pasado en otros momentos, no necesariamente en esta administración gubernamental, como por ejemplo en el año 1979 cuando el Huracán David azotó al país y el gobierno de entonces dijo que había dado a la Iglesia un montón de cosas, y después el pueblo reclamó a esa institución lo que no le habían dado.

“No, definitivamente no, escuchaba en la prensa que seriamos canales, pero damos gracias a Dios de las ayudas, ha habido algunas ayuditas al inicio, pero ciertamente parece que eligieron otro modo de hacerla llegar a través de algunos destinos particulares que ellos tendrán, pero definitivamente no han tomado a la Iglesia para eso“, ratificó Masalles cuando fue preguntado si la Iglesia participa en la distribución de alimentos y otras ayudas que está entregando el gobierno.

El purpurado católico agregó que es mejor que cada uno se ocupe de lo suyo, para que no se le pegue lo que no es.

“Porque nosotros tenemos la seguridad de que a mi me han dado tanto, y yo no tengo ningún problemas en presentárselo a cada uno de los donantes, y si ellos lo permiten, dárselo también a quien lo quiera necesitar“, explicó el religioso.

Víctor Masalles dijo que las donaciones que han recibido de parte del sector privado se ha manejado con total transparencia, sobre todo en hacérselo llegar a la gente.

“Y cuando hay, que yo te dije, que yo te di, pero que no, causa dificultades, al menos me consta, que hay obispo que me cuentan que eso ocurrió en 1979 y no quisiéramos que eso ocurriera ahora, por lo tanto que no haya ayuda, a nosotros nos tranquiliza un poco más que la ayuda de ellos se distribuye a través de sus canales“, sentenció.

Monseñor Víctor Masalles destacó que hay instituciones del sector privado que han puesto sumas considerables de dinero para la solidaridad a tal punto que, en el caso de su Diócesis, han logrado trasladar a San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa cerca de 90 toneladas de arroz, 38 toneladas de habichuelas, miles de libras de aceite y bonos que han logrado conseguir para compras en almacenes.

Agregó que también han logrado una gran cantidad en mascarillas y diversas donaciones que le han hecho, raciones alimenticias, y le han dado la oportunidad de hacérsela llegar a quienes más lo necesitan.

Sostuvo que dichas donaciones se distribuyen a través de las parroquias, y en su entrega no se distingue si la persona que lo recibe es católica, evangélica o de cualquier credo religioso.

Monseñor Masalles dice autoridades manejaron inicio de la pandemia de una forma terrible

Para el Obispo Víctor Masalles las autoridades manejaron de una forma terrible el inicio de la pandemia del coronavirus en el país, aunque cree que en la actualidad tienen un poco más de control que al comienzo de las infecciones.

“Me parece que el inicio fue terrible, porque es imperdonable para mi, yo entiendo la situación difícil de las elecciones, donde se está tratando de sustituir a unas que habían sido suspendidas, era serio. Pero yo creo que el retraso en tomar las medidas hizo un gran daño en nuestro país en los inicios“, lamentó el prelado católico.

Reiteró que el manejo comenzó muy mal, con muchas muertes y un índice de mortalidad demasiado grande, con un inicio bastante triste, ya que hubo colas donde la gente no estaba con mascarillas, y ya había muertos en el país, algo que califica como imperdonable.

Agregó que luego de ese comienzo, ha visto que las autoridades han tomado bastante control de la situación, además de que es muy importantes que hayan manejado casos particulares donde se han recuperado una cantidad considerable de personas.

“Lo cual indica que después de ese retraso si hubo un buen manejo, se le metió el pico a la situación en la provincia Duarte que estaba catastrófico y ahora mismo se ha tomado control, se construyó un hospital improvisado donde se han manejado caso, y definitivamente las muertes se han reducido, y eso es importante“, reconoció Masalles.

Sin embargo el religioso dijo que el talón de Aquiles de la República Dominicana en el manejo de la pandemia ha sido la baja aplicación de pruebas para identificar a quienes están infectados y descartar a personas que han estado expuestas al contagio de la enfermedad.

“Con exceso de burocracia, porque llegaron miles de pruebas, y se deberían haber comprado ya cientos de miles de muestras, y nosotros estamos con una cantidad de pruebas que es imperdonables, porque para el manejo de la epidemia hay que rastrear cada caso con cada ambiente y proporcionar pruebas gratuitas a quienes se relacionaron con un infectado para poder mapear e identificar los portadores asintomáticos“, señaló.

Si no hay elecciones antes 16 de agosto titular SCJ debe asumir como presidente interino

Monseñor Víctor Masalles asegura que si no se llevan a cabo las elecciones el 5 de julio, por la pandemia del coronavirus, las actuales autoridades cesan en sus cargos el 16 de agosto, y en el caso de la presidencia de la República debe ser ocupada interinamente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

“No, la Constitución tiene claro eso, la Constitución tiene claro que a partir del 16 de agosto, si por alguna razón, sabemos quien tiene que ser la autoridad en este caso, dice que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta que haya elecciones, la Constitución lo dice eso“, insistió el bispo de la Diócesis de Baní.

El religioso reiteró que a partir del 16 de agosto ningún funcionario del gobierno puede prolongar su periodo.

“Al menos, si se toma un pacto para llegar a otra decisión, pero sería peligroso tomar un pacto que sea inconstitucional“, advirtió el purpurado católico.

En otro orden, el Obispo Masalles calificó como penoso lo mucho que se ha politizado el tema de las ayudas en la pandemia del coronavirus, tanto por parte del oficialismo, como desde el litoral de la oposición.

“Se han cometido delitos electorales, por lo tanto vemos a una Junta Central Electoral que está dormida, que esta viendo y no penaliza, no hace de árbitro, porque estamos hablando que una cosa es el presidente saliente, y otra son los candidatos que no pueden hacer proselitismo, no pueden hacerlo, tanto el partido de gobierno como los otros, se está politizando todo el tema de las ayudas“, deploró.

Sobre la petición de algunos sectores para que se abra las actividades productivas, monseñor Masalles cree que se deben ir abriendo, pero las autoridades no deben recibir presiones de sectores que no son necesarios en un primer momento.

Explicó que el desmantelamiento de una cuarentena tiene que ser gradual, y debe comenzarse por los sectores que son auténticamente necesarios.

Cree que se puede comenzar abrir ciertas actividades porque ya todo el mundo en la República Dominicana se está concientizado, ya casi no hay quien ande sin mascarillas, por lo tanto si se abren sectores productivos, se mantiene el uso de las mascarillas y otras disposiciones sanitarias como el del distanciamiento social, la posibilidad de contagio sería mínimo.