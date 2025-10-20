Víctor Pichardo y Darío Castillo encabezan jornada “Verifícate” del PRM en Monte Plata

Monte Plata.–El presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Monte Plata, Víctor Pichardo, junto al dirigente político Darío Castillo, encabezaron durante este fin de semana, un recorrido por los principales municipios de la provincia para promover la verificación, ratificación e inscripción de la militancia de la organización política, paso clave para la actualización del padrón ante la Junta Central Electoral (JCE).

La jornada incluyó visitas a Yamasá, Peralvillo, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá y Bayaguana, con sus respectivos distritos municipales, donde los dirigentes sostuvieron encuentros con las estructuras locales del PRM.

“Un partido fuerte es la principal herramienta para afrontar con éxito los desafíos electorales que nos esperan, y que con trabajo en los territorios, lograremos superarlos cada uno”, afirmó Pichardo.

En los recorridos, estuvieron presentes el Secretario General Rafael de Luna, el diputado Jhon Contreras y la gobernadora Rafaela Javier.

Así como, los enlaces provinciales, los presidentes y miembros de las comisiones ejecutivas municipales y distritales, quienes respaldaron el proceso que busca fortalecer institucionalmente al partido de cara a los próximos comicios del 2028.

