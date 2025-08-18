Víctor Robles en aguas calientes. ¿Qué hizo el pelotero?

El jardinero de los Marineros de Seattle, Víctor Robles, fue expulsado de un partido de ligas menores en una asignación de rehabilitación con la Triple A Tacoma el domingo tras ser casi golpeado por un lanzamiento adentro y lanzarle su bate al lanzador.

El primer lanzamiento del abridor de Las Vegas, Joey Estes, a Robles en la tercera entrada fue adentro, y Robles lo golpeó para evitar ser golpeado. Tras dar unos pasos detrás del plato y dejar caer su bate, lo recogió y lo lanzó en dirección a Estes, siendo expulsado inmediatamente del juego por el árbitro de home, Joe McCarthy.

Robles, quien ha sido golpeado por un lanzamiento tres veces en sus cuatro partidos anteriores con Tacoma, dio unos pasos hacia el montículo mientras le gritaba al lanzador, pero fue retenido por McCarthy y sus compañeros de Las Vegas.

Robles se disculpa

Tras expulsión, el pelotero dominicano ofreció una disculpa pública, asegurando que se siente avergonzado por el incidente y dicho comportamiento no refleja tu carácter como persona.

«Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el terreno. Permití que la frustración me dominará, y entiendo como esto pudo afectar no solo al juego, sino a la energía y respeto que tenemos en el terreno», expresó mediante sus redes sociales.

Robles explicó que los meses de rehabilitación por lesión y la muerte de su madre han sido factores que le han desafiado física y mentalmente. Sin embargo, admitió que actuación no tiene excusa y se ha comprometido a aprender de este incidente para volverse un mejor pelotero.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

