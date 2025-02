Victor Wembanyama se perderá el resto de la temporada tras diagnóstico de un coágulo sanguíneo

La temporada de la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama probablemente haya terminado después de que le diagnosticaran un coágulo de sangre en el hombro derecho, una condición que dejará fuera de juego a una de las estrellas más brillantes de la liga y es el segundo golpe grave relacionado con la salud para los Spurs en cuestión de meses.

Wembanyama está comenzando el tratamiento de inmediato y los Spurs están trabajando bajo la expectativa de que el pívot francés de 2,19 metros se recupere por completo, dijo una persona con conocimiento de la situación que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque esos detalles no fueron revelados públicamente.

Incluso podría ser posible que Wembanyama, el principal bloqueador de tiros de la NBA esta temporada y un All-Star por primera vez, juegue este verano para Francia en los campeonatos europeos si así lo decide, dijo la persona.

«No puedes reemplazar a Vic», dijo el escolta de los Spurs Chris Paul. «No puedo pararme sobre los hombros de un tipo y bloquear cada tiro que llega al aro. Aparte de su habilidad para el baloncesto, su carisma y lo que aporta al vestuario, creo que es lo que más vamos a echar de menos”.

La enfermedad de Wembanyama —trombosis venosa profunda— fue diagnosticada esta semana después de que regresara del Juego de las Estrellas, dijeron los Spurs el jueves. Casi siempre se trata con medicamentos anticoagulantes, y a los jugadores de deportes de contacto como el baloncesto se les ha aconsejado durante mucho tiempo que eviten jugar mientras toman esos medicamentos debido a la mayor probabilidad de sangrado.

El diagnóstico de Wembanyama llega aproximadamente tres meses y medio después de que el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, sufriera un derrame cerebral y se viera obligado a tomarse un descanso de la cancha, con el entrenador asistente Mitch Johnson como entrenador interino desde entonces. Los Spurs han dicho que la condición de Popovich está mejorando, pero no hay un cronograma para su regreso al banco.

«Hombre, ha sido extremadamente duro, por decir lo menos», dijo Paul. «Esta organización, cómo ponen todo en perspectiva. Obviamente, la situación de Pop, sabiendo lo que significa para la liga y Vic, él jugando su primer Juego de Estrellas… para nosotros, sabemos que tenemos un trabajo que hacer, pero como cualquiera, nos preocupamos por nuestra gente».

Wembanyama fue el novato del año de la liga la temporada pasada y el favorito para ser el jugador defensivo del año esta temporada. Ya ha lanzado 403 triples y bloqueado 176 tiros esta temporada; ningún jugador en la historia de la NBA ha terminado una temporada con esas cifras, y Wembanyama lo hizo este año antes del receso del Juego de las Estrellas.

Tiene un promedio de 24,3 puntos, 11 rebotes, 3,8 bloqueos y 3,7 asistencias; el único otro jugador que terminó una temporada promediando todo eso fue Kareem Abdul-Jabbar en 1975-76. Los Spurs abren su calendario posterior al Juego de las Estrellas más tarde el jueves en Austin, Texas, contra los Phoenix Suns. Wembanyama había sido catalogado como duda para ese juego debido a una enfermedad.