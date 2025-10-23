Victor Wembanyama tuvo una noche que la NBA no había visto en casi una década

El francés Victor Wembanyama tiene a la NBA en el punto de mira el miércoles por la noche por razones obvias.

El pívot de los San Antonio Spurs tuvo una actuación dominante, registrando unas estadísticas de debut que no se veían desde 2016.

Irónicamente, lo hizo contra el último jugador en esa lista.

Wembanyama dejó una clara huella el miércoles por la noche: ¡Está de vuelta!

Contra Anthony Davis y los Dallas Mavericks, Wembanyama jugó 30 minutos. Encestó 15 de 21 tiros de campo y 9 de 11 tiros libres.

El veterano pívot anotó 40 puntos y aseguró el doble-doble con 15 rebotes. En una actuación dominante y completa para los Spurs, Wembanyama tuvo un +31 en la cancha. Ayudó a los Spurs a ganar por 125-92, lo que les permitió comenzar la temporada con un récord de 1-0.

Desde su llegada a la NBA, Wembanyama se ha consolidado rápidamente como uno de los mejores jugadores de dos vías. Durante su segunda temporada en la liga el año pasado, Wembanyama se ganó merecidamente el título de All-Star.

En sus primeros 46 partidos de la temporada 2024-2025, Wembanyama promedió 24,3 puntos, 11,0 rebotes, 3,7 asistencias, 1,1 robos y 3,8 tapones por partido.

Su regreso fue espectacular. Se unió a una impresionante lista de seis jugadores de la NBA en la historia que abrieron la temporada con 40 puntos y 15 rebotes. Junto con Davis, la lista la completan Karl Malone, Walt Bellamy, Elgin Baylor y Wilt Chamberlain, quienes lograron esa cifra en cuatro ocasiones diferentes.

