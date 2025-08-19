Victoria Kjaer se enamora del paraíso dominicano en su primera visita oficial como Miss Universo

La actual Miss Universo, Victoria Kjaer, ha convertido su primera visita a la República Dominicana en una celebración de belleza, cultura y turismo. Desde su llegada el pasado 9 de agosto, la reina danesa ha recorrido emblemáticos destinos del país, dejando una estela de elegancia y simpatía que ha cautivado tanto a locales como a medios internacionales.

Durante su estadía, Kjaer se hospedó en el exclusivo hotel boutique Casa Esférica, en Las Terrenas, Samaná, donde disfrutó de las paradisíacas playas y realizó un paseo en bote junto a Jennifer Ventura, la nueva Miss República Dominicana, a quien coronó en una emotiva gala celebrada en el Teatro Nacional.

La visita incluyó actividades oficiales como recorridos por la Ciudad Colonial, encuentros con organizaciones sin fines de lucro, una visita al Palacio Nacional y una charla sobre empoderamiento femenino e inclusión con las candidatas del certamen nacional. En un gesto que encantó a los dominicanos, Victoria sorprendió con un espontáneo “KLK” mientras caminaba por las calles históricas de Santo Domingo.