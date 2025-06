 Victoria para Trump en el conflicto Israel-Irán 

Durante 12 días, el mundo estuvo en vilo ante una posible escalada del conflicto israelí-iraní hasta convertirse en una conflagración nuclear que pudo haber desatado la Tercera Guerra Mundial. En este período quedó más que evidenciado que Israel tiene serias falencias en sus mecanismos de defensa, ya que su famoso sistema antimisiles “Domo de Hierro” quedó hecho añicos por los misiles hipersónicos iraníes. Además, por su parte, Irán no contó con el respaldo total de Rusia y China, porque ambos países no querían una escalada del conflicto que laceraría sus intereses. En el caso específico de Rusia, no ha logrado concretar un acuerdo económico a gran escala con Teherán que le iba a permitir acceder a mejores sistemas de defensa, los cuales fueron vulnerados por los ataques israelíes.

En términos militares, esta guerra relámpago fue un empate para ambos, me refiero tanto a Israel como a Irán, porque ambos lograron de manera contundente demostrar sus armas disuasivas. Si el conflicto hubiera escalado a una guerra prolongada, Israel llevaría una desventaja mayor debido a su conformación geográfica y demográfica. En pocas palabras, en el ámbito de la política internacional, los altos el fuego rara vez se tratan de la paz: suelen ser pausas por conveniencia. El reciente alto el fuego entre Israel e Irán no refleja una reconciliación de intereses, sino una maniobra táctica determinada por vulnerabilidades internas, apoyos externos y posicionamientos geopolíticos. Lejos de desactivar el prolongado ciclo de hostilidades, pone de relieve los reajustes más profundos que están teniendo lugar en Oriente Medio y el cambiante equilibrio de poder entre los actores globales.

La decisión de Irán de dar un paso atrás señala una recalibración nacida de la presión. Internamente, el régimen enfrenta una grave crisis económica, agravada por las sanciones, la mala gestión y el descontento social tras las protestas generalizadas. En el ámbito militar, la Guardia Revolucionaria se encuentra sobreextendida en múltiples frentes —Yemen, Siria, Irak y Líbano— mientras que su control represivo dentro del país resulta cada vez más costoso. Crucialmente, esta desescalada no constituye un gesto de buena voluntad, sino un mecanismo de supervivencia. Con China y Rusia influyendo en las decisiones de Teherán, el régimen parece estar intercambiando operaciones regionales agresivas por salvavidas económicos y diplomáticos.

El cálculo de China: como principal comprador de petróleo iraní y clave para que Teherán sortee las sanciones occidentales, Pekín probablemente presionó en favor de la moderación. China busca estabilidad regional para proteger sus inversiones en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y evitar la volatilidad del mercado petrolero.

El dilema de Rusia: aunque Moscú se beneficia del caos iraní en el Levante, no puede permitirse una guerra abierta entre Israel e Irán que ponga en peligro sus activos militares en Siria o distraiga recursos de la guerra en Ucrania. Rusia necesita a Irán, pero no a un Irán temerario. Esta tutela externa marca una pérdida sutil pero significativa de la autonomía estratégica de Irán.

Para Israel, el alto el fuego no se trata de normalizar relaciones con Irán —una perspectiva que sigue siendo política e ideológicamente imposible— sino de contención y gestión del riesgo. Israel ha mantenido durante años una doctrina de “la guerra entre guerras” (mabam), orientada a degradar las redes regionales de Irán sin llegar a una escalada total. Lo que ha cambiado es el ritmo y la visibilidad de las operaciones israelíes. Los ataques en Siria y las operaciones encubiertas dentro de Irán (contra científicos nucleares, fábricas de drones e infraestructura cibernética) han pasado de ser acciones negables para convertirse en política declarada. El acuerdo temporal de Israel para desescalar refleja su reconocimiento de un entorno de amenazas en múltiples frentes —desde Gaza y Cisjordania hasta los arsenales de Hezbolá en el Líbano—. La pausa de Irán le permite a Israel consolidar su capacidad disuasiva y sus alianzas diplomáticas sin desencadenar un conflicto de mayor envergadura.

Sin duda, el gran ganador de este bluff geopolítico es Donald Trump, ya que se posiciona de manera mercadológica como el garante de la paz, y es por ello que ha arreciado su campaña mediática para obtener el Premio Nobel de la Paz. Trump pareció ser un jugador de póker experimentado al realizar unos bluff geopolíticos extraordinarios. Primero, pareció aliarse con el complejo militar-industrial de su país, que son sus enemigos más enconados, para llevar a cabo el ataque a las tres plantas nucleares en territorio iraní, colocando en la línea de fuego su presidencia, ya que cerca del 90 % de su base de apoyo se opone a la entrada de los Estados Unidos en un conflicto bélico. Segundo, el lunes Trump amenazó a los mercados para que no se alinearan con los enemigos en el aumento de los precios del petróleo, y, por consiguiente, los precios cayeron y las bolsas subieron, en una señal de que Trump busca salvaguardar la impronta geoeconómica y geofinanciera de los Estados Unidos. Este es un claro indicativo de que tanto los ataques de los Estados Unidos como la respuesta de Irán fueron ataques pactados como parte del bluff geopolítico de Trump.

Por otra parte, es la arquitectura geopolítica de Trump la que ha permitido este momento. Los Acuerdos de Abraham normalizaron las relaciones entre Israel y varios Estados del Golfo, creando un eje árabe-israelí de contención contra Irán. La campaña de “máxima presión” debilitó el tejido económico de Irán y empoderó a Israel y a los países del Golfo para adoptar una postura más decidida y ofensiva. Al designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista, Trump redefinió el marco legal de la relación de EE. UU. con los apoderados iraníes, abriendo el camino a una disuasión más agresiva. Así, en este acto de teatro kabuki, Trump es el director tras bambalinas, y su guion sigue animando a los actores sobre el escenario.

La invocación del “teatro kabuki” por parte del Wall Street Journal es acertada —no en el sentido de una mera puesta en escena, sino como una expresión estilizada de restricciones reales, riesgos concretos y señales reputacionales—. Tanto Israel como Irán tienen audiencias internas que satisfacer, aliados regionales a los que apaciguar y líneas rojas que gestionar. El alto el fuego permite a todas las partes reclamar victorias tácticas:



Irán puede presentarse como un actor paciente y disuasivo.

Israel puede reivindicar superioridad operativa y maniobrabilidad estratégica.

Estados Unidos y sus aliados pueden señalar la reducción de tensiones como prueba de una disuasión eficaz.



Pero el kabuki radica en la pretensión de que este alto el fuego resuelve algo. Los apoderados siguen armados. El uranio continúa enriqueciéndose. Hezbolá permanece atrincherado. Esto no es un acuerdo de desarme: es una maniobra para ganar tiempo por parte de todos los actores.

En cuanto a la configuración del nuevo orden mundial, este conflicto termina de consolidar un orden tripolar donde los Estados Unidos, China y Rusia deciden la arquitectura geopolítica del planeta, y termina consolidándose la alianza del G2 entre China y Rusia, que se le ha dificultado quebrar a Trump, y que volverá a intentar, terminándole de entregar a Ucrania a Putin, con el objetivo de alejarlo de Xi, aunque aún no está tan clara esa posibilidad. Sin duda, la diplomacia silenciosa de China —como se evidenció en su reciente acercamiento entre Irán y Arabia Saudita— busca forjar un equilibrio euroasiático que garantice el flujo comercial y minimice las disrupciones a sus redes de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Necesita del petróleo iraní para apuntalar sus centros de datos para inteligencia artificial, por el vasto consumo de energía, y logró que los Estados Unidos no sancionaran esa compra de crudo iraní.



Rusia, limitada por su involucramiento en Ucrania, ya no puede escalar su intervención en Siria sin correr el riesgo de quedar atrapada o sobreextendida. Europa, ausente y distraída, no desempeña ningún papel significativo. Esto deja un vacío que los actores regionales deben navegar con una mediación disminuida por parte de las superpotencias, una realidad peligrosa para una región que, durante décadas, ha encontrado estabilidad precaria en las lógicas externas de equilibrio de poder.



En conclusión, este alto el fuego no debe confundirse con estabilidad. Es un patrón de espera —una intermisión— dentro de una confrontación mayor, profundamente estructural. La misión ideológica de Irán, la doctrina de seguridad existencial de Israel y la desconfianza persistente entre sus aliados garantizan que esta pausa no durará.

Pero desde el punto de vista geopolítico, Donald Trump emerge reivindicado. Su arquitectura —basada en la disuasión, la normalización y la presión— logró contener a Irán, empoderar a Israel y redefinir el mapa de alianzas en Oriente Medio. El alto el fuego de hoy tiene menos que ver con la diplomacia de Biden y más con la inercia duradera del diseño estratégico de Trump.