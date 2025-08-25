Victoria sólida: Reinas del Caribe superan a México en el Campeonato Mundial de Voleibol

  • Hoy
Victoria sólida: Reinas del Caribe superan a México en el Campeonato Mundial de Voleibol

Chiang, Mai, Thailandia. (25-08-2025).- El sexteto femenino de la República Dominicana avanzó esta madrugada del lunes a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Voleibol, tras vencer a México, en tres parciales consecutivos (25-15, 25-17 y 25-20), para poner su récord en (2-0) en choque correspondiente al Grupo F, en el evento que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

Este martes las dominicanas estarán libres en el calendario y regresarán a juego el miércoles 27 cuando se enfrenten a China a las 8:30 de la mañana.

En las estadísticas del choque, República Dominicana dominó en ataque 42-32, en bloqueos 6-3. México tienen ahora marca de 0-2. Las caribeñas tienen el respaldo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

El ataque de las Caribeñas fue liderado por la capitana, Brayelin Martínez con 22 puntos, seguida de Yonkaira Peña con 11 tantos , Gaila González aportó 8 puntos y Jineirys Martínez se fue con seis.

En la derrota, Sofía Alvarado fue la mejor con 12 unidades, Jocelyn Urias marcó cinco, al igual que Melenie Parra.

Yonky celebra ante Mexico Mundial 1

Las triunfadoras navegaron sin dificultades los primeros dos parciales donde dominaron en todos los aspectos del juego a sus contrincantes.

También puede leer: Evaristo pasó hambre y fue víctima de racismo en EU

En el primer games, un remate de Yonkaira Peña puso el juego 19-14 y a partir de ahí, las dominicanas hicieron un largo rally de 6-1 que sacó de la cancha a las mexicanas.

En el segundo, las criollas comenzaron bien fuerte con un 5-0 y aunque las derrotadas se repusieron, las Reinas del Caribe siempre estuvieron delante en el marcador.

Camila levanta ante Mexico en Mundial 1

Brenda Castillo ayudó un mundo en los contraataques, la acomodadora Camila de la Rosa tuvo un buen desempeño distribuyendo el balón y haciendo buenas combinaciones con Jineirys Martínez.

En el tercero, México, con un saque fuerte, dio mayor pelea a las dominicanas, sin embargo, Dominicana con fuertes ataques de Brayelin Martínez, Yonkaira Peña y Gaila González, lograron hacer en dos ocasiones un rallys de 3-0 y otro de 5-0 a sus contrarias, que fue letal en el resultado.

Habla Marcos Kwiek

El dirigente dijo que están muy contentos porque se logró el primer objetivo de avanzar a la segunda ronda y por haber vencido 3-0 a México, un equipo que respetan mucho y siempre dan buenos partidos.

“Ahora vamos a batallar cada punto y cada juego en la segunda ronda”, insistió Marcos.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Victoria sólida: Reinas del Caribe superan a México en el Campeonato Mundial de Voleibol
Victoria sólida: Reinas del Caribe superan a México en el Campeonato Mundial de Voleibol
25 agosto, 2025
Envejecimiento población RD afectará la seguridad social
Envejecimiento población RD afectará la seguridad social
25 agosto, 2025
No dormirse en laureles de los éxitos relativos
No dormirse en laureles de los éxitos relativos
25 agosto, 2025
¿Les digo algo?
¿Les digo algo?
25 agosto, 2025
Los pollos
Los pollos
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo