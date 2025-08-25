Victoria sólida: Reinas del Caribe superan a México en el Campeonato Mundial de Voleibol

Chiang, Mai, Thailandia. (25-08-2025).- El sexteto femenino de la República Dominicana avanzó esta madrugada del lunes a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Voleibol, tras vencer a México, en tres parciales consecutivos (25-15, 25-17 y 25-20), para poner su récord en (2-0) en choque correspondiente al Grupo F, en el evento que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

Este martes las dominicanas estarán libres en el calendario y regresarán a juego el miércoles 27 cuando se enfrenten a China a las 8:30 de la mañana.

En las estadísticas del choque, República Dominicana dominó en ataque 42-32, en bloqueos 6-3. México tienen ahora marca de 0-2. Las caribeñas tienen el respaldo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

El ataque de las Caribeñas fue liderado por la capitana, Brayelin Martínez con 22 puntos, seguida de Yonkaira Peña con 11 tantos , Gaila González aportó 8 puntos y Jineirys Martínez se fue con seis.

En la derrota, Sofía Alvarado fue la mejor con 12 unidades, Jocelyn Urias marcó cinco, al igual que Melenie Parra.

Las triunfadoras navegaron sin dificultades los primeros dos parciales donde dominaron en todos los aspectos del juego a sus contrincantes.

También puede leer: Evaristo pasó hambre y fue víctima de racismo en EU

En el primer games, un remate de Yonkaira Peña puso el juego 19-14 y a partir de ahí, las dominicanas hicieron un largo rally de 6-1 que sacó de la cancha a las mexicanas.

En el segundo, las criollas comenzaron bien fuerte con un 5-0 y aunque las derrotadas se repusieron, las Reinas del Caribe siempre estuvieron delante en el marcador.

Brenda Castillo ayudó un mundo en los contraataques, la acomodadora Camila de la Rosa tuvo un buen desempeño distribuyendo el balón y haciendo buenas combinaciones con Jineirys Martínez.

En el tercero, México, con un saque fuerte, dio mayor pelea a las dominicanas, sin embargo, Dominicana con fuertes ataques de Brayelin Martínez, Yonkaira Peña y Gaila González, lograron hacer en dos ocasiones un rallys de 3-0 y otro de 5-0 a sus contrarias, que fue letal en el resultado.

Habla Marcos Kwiek

El dirigente dijo que están muy contentos porque se logró el primer objetivo de avanzar a la segunda ronda y por haber vencido 3-0 a México, un equipo que respetan mucho y siempre dan buenos partidos.

“Ahora vamos a batallar cada punto y cada juego en la segunda ronda”, insistió Marcos.

Síguenos como periodicohoyrd