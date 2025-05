Un médico residente en el sector Gascue, en el Distrito Nacional, denunció vía redes sociales que está en constante zozobra por la ola de robos que se ha desatado desde hace unos seis meses contra su residencia.

A continuación el relato íntegro del doctor Erik W, junto a un video que muestra uno de los episodios con un antisocial que penetró a su casa:

Ladrón número uno voló las verjas y dejó un reguero, pero al final, lo más precioso que se llevó fue mi sueño reparador, ya que cualquier sonido sospechoso y estoy moca, revisando el perímetro con las cámaras de seguridad, velando por lo mío y los míos. Gracias a él gasté alrededor de $100,000 entre cámaras de seguridad, luces grandes que alumbran todo el perímetro, electricistas, y dientes de tiburón.

Ladrón número 2 llegó en un motor con su jeva atrás en la cola del motor, y se llevaron los retrovisores del vehículo. Gracias a ellos gasté 9 mil pesos allá en ‘La 20’ (probablemente comprando los mismos que me robaron), luego gasté $2,300 en un seguro antirrobo de espejos retrovisores (10/10 recomendado).

Ladrón número 3, no pudo con los dientes de tiburón, decidió trepar una pared de la casa de lado, caminó por el techo completo del vecino y bajó al patio de mi casa, robó unos 15 mil pesos de mercancía del negocio. Lo grande del caso? Todo eso fue a las 6AM de la mañana, o sea bajó del techo con pertenencias ajenas, una hora en donde ya casi hay padres caminado con sus niños para dejarlos en el colegio al final de la calle, una hora cuando ya estoy despierto con los niños, incluso ya atrás en el patio donde suelo darle el desayuno y saludar el sol de la mañana. Gracias a él, tenemos que subir nuestra pared del callejón, con soportes, colocar pullas encima de, instalar verjas en dos huecos en la pared de la galería, entre unas cositas más — la cotización? Alrededor de 210,000 pesos.

Ladrón número 4, encontró la vulnerabilidad que hay entre las verjas, la puerta, y el soporte de las escaleras y se voló, intentó robar unas pertenencias de una alejada que se le quedaron en una excursión y que se supone que venía ese día a buscarlos. Gracias a él tengo que cotizar unas ideas que tengo para eliminar la posibilidad de que vuelva a pasar. Costo? No lo sé, pero creo que con lo que hemos pagado, más los impuestos que todos pagamos, debe ser suficiente para como cosa mínima no tener que vivir así.

Con cada robo pago más y más dinero solo para encarcelarme a mí mismo en mi propia casa. Y el ladrón? Muy bien gracias. Soy propietario o preso? Tengo casa o centro de privación de libertad? En el destacamento me conocen, he puesto las querellas. La patrulla que circula en Gazcue? Tengo su número personal directo. Cámara, luz, acción violenta, lo tenemos to’.

Entonces que es lo que hace falta para resolver este caso recurrente? Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar lo que muchos vivimos. Sin embargo, y si esa interrogación la apuntamos hacia lo ideal, con esperanzas radicales de buscar soluciones transformadoras al asunto? Ahí que? Que hacemos?

Un ladrón no nace, se hace. Creo firmemente que el robo, en su mayoría, es un síntoma de un sistema enfermo. El ladronismo es un producto, todo y todos somos interconectados de una forma u otra, y el ladrón no se forma en una burbuja. [Digo todo esto sin quitar el peso de la responsabilidad personal de tomar malas decisiones y tener que vivir con las debidas repercusiones].

Pienso, en MHO, la raíz del conflicto, es algo que se soluciona, de manera integra, solo en futuras generaciones; con cultura. Comportamientos y conceptos que nacen en el núcleo familiar, la educación de las escuelas públicas y privadas, y si, como en cualquier país del mundo, la cultura colectiva de una sociedad juega un papel imprescindible, la cual es moldeada por las estructuras del estado (ver: violencia estructural) y los sistemas del poder.

Estructuralmente, sistemáticamente, se necesite garantizar la accesibilidad a salud integral (salud y justicia social), educación continua, oportunidades laborales, trabajos dignos, salarios mínimos que realmente cubren el costo mínimo de vivir dignamente. Hay un sinnúmero de puntos en la data, variables, que son palancas para guiarnos o hacia más de lo mismo o hacia de lo mismo jamás.

Así que seamos esas variables con peso que jala, imparablemente, como la gravedad, hacia una realidad mejor. Seamos nosotros mismos la diferencia en la casa con nuestros hijos, en nuestro círculos sociales, en el ámbito laboral, en los ‘ditos tapones, con los políticos y sus agendas. Seamos diferentes con nosotros mismos, más autoconocimiento, amor propio y desarrollo personal. Me fui lejos con el análisis y la reflexión ya me quité … la idea no era escribir un libro.

NB: No soy fan de la violencia, pero si hay una cosa que te puedo asegurar es que si alguien tienta claramente contra la seguridad y bienestar de lo mío y los míos no voy a dudar en actuar de una manera rápida y violenta para eliminar dicha amenaza. Es cuanto.