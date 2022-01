Video: Abinader prepara maleta rumbo a RD «con muchos nuevos proyectos»

Tras participar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2022, en Madrid, España, el presidente Luis Abinader dijo que vuelve a la República Dominicana «cargado de esperanzas y con muchos nuevos proyectos» a favor de los dominicanos.

En un video distribuido por la Presidencia, el primer mandatario dominicano aseguró que los nuevos desarrollos que trató en la Fitur 2022 crearán nuevos empleos.

Más temprano, Abinader expresó a directores de medios y periodistas dominicanos aquí, que es responsabilidad de todos seguir impulsando el principal sector económico de la República Dominicana, que es el turismo, y abogó por tomar más conciencia de lo que significa este sector en nuestro país.

Durante un desayuno que tuvo lugar como parte de su agenda de trabajo en la FITUR, el gobernante informó que disponen de datos de proyectos que pueden hacer cambios sustanciales en este sector para el beneficio de todo el país.

Al respecto agregó que se debe seguir trabajando desde el Gabinete de Turismo, no solamente con las instituciones financieras, sino también con toda la sociedad dominicana.

Agradeció a los comunicadores que han apoyado grandemente el turismo colaborando con la gestión y les pidió que continúen con su apoyo, al tiempo que citó la importancia de informar con verificación de datos y fuentes por lo sensible del tema.

Dijo que ya no falta una cadena hotelera que no quiera estar en el país, que no se haya acercado, que quiera un tratamiento personalizado prácticamente con el compromiso de invertir.

El presidente Abinader recordó una cena que sostuvo con productores de la región de Jarabacoa y Constanza el año pasado, donde uno de los participantes le agradeció por su empeño puesto en el turismo.

Citó el caso de un productor con cinco camiones con vegetales partiendo todas las mañanas hacia Punta Cana en tiempos normales, pero cuando la pandemia del COVID -19 llegó, los hoteles cerraron y este tuvo que parar los envíos.