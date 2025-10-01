Agentes militares y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) protagonizaron un altercado frente al Ministerio de Salud Pública este miércoles.

Un video publicado en redes sociales deja ver cómo los uniformados se enfrascan en una discusión. El audiovisual deja ver, además, cómo dos presuntos coroneles intervienen en el pleito que, hasta el momento, no se ha revelado la causa.

De su lado, la Digesett emitió su posición, con la que adelantó que inició una investigación al respecto.

La Digesett lamenta el incidente ocurrido entre agentes de la institución y miembros de la seguridad militar del Ministerio de Salud Pública, hecho registrado en las inmediaciones de dicha entidad y que circula en medios de comunicación y redes sociales.

En aras de preservar el clima de respeto, disciplina y cooperación interinstitucional, la Digesett informó que se ha dispuesto la apertura de una investigación conjunta, coordinada entre los organismos de control interno de la entidad y sus homólogos militares, con el propósito de esclarecer de manera objetiva las circunstancias en que se produjeron los hechos.

La institución reiteró que este proceso se desarrollará con estricto apego a los lineamientos legales y reglamentarios, garantizando la transparencia, la imparcialidad y la observancia del debido proceso.

La Digesett reafirma su compromiso de fortalecer los lazos de colaboración y respeto mutuo con las Fuerzas Armadas y demás organismos de seguridad del Estado, en beneficio de la convivencia pacífica, el orden público y la confianza ciudadana.