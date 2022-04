Video: Arjona canta «Desnuda» en concierto y fanática se quita la ropa

Durante un concierto del cantante Ricardo Arjona, una mujer del público se quitó la ropa mientras el artista interpretaba el tema «Desnuda«.

Un video que se distribuyó por las redes sociales muestra a la fémina parada sobre uno de los asientos, haciendo movimientos sensuales mientras cantaba junto a los miles de fanáticos, al tiempo que el prolífico artista guatemalteco la observaba el espectáculo de la mujer, sobre la cual no se conocen más detalles.

El episodio tuvo lugar en Dallas, Texas, donde el intérprete de «Dime que no» realizó algunas presentaciones como parte de su gira «Blanco y Negro«.

El pasado año, luego de presentarse en el metro de New York, el cantautor guatemalteco insinuó no haberle ido bien ya que las personas que transitaban por el lugar no reconocieron que se trataba del músico famoso, quien ha interpretado múltiples canciones.

«Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez», así lo comunicó a través de su cuenta de Instagram.

El cantante, compartió un video en sus redes sociales a blanco y negro donde se ve cómo pasan los transeúntes ignorando al artista.

Asimismo, se puede apreciar que está sentado en una pequeña silla, con guitarra en mano y vestido de negro desde su sombrero hasta el pantalón.

Según informaciones, Arjona se encontraba ubicado en la estación de la línea F, donde aseguran es frecuente que personas estén en ese lugar pidiendo limosna o que alguien esté realizando cualquier tipo de arte a cambio de dinero.