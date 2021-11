Video: Así acosaron a una periodista durante transmisión en vivo en Italia

Beccaglia pidió a sus seguidores que la ayuden a identificar al acosador. Italia está indignada

La reportera de una televisión localitaliana fue acosada y manoseada en pleno directo al término del partido de fútbol, anoche, enre Empoli y Fiorentina, lo que suscitó la indignación y condena.

Greta Beccaglia, reportera de Toscana TV, entrevistaba en las puertas del estadio a algunos aficionados tras el derbi toscano, que acabó en 2-1 para el Empoli, cuando algunos hombres empezaron a gritarle, a pasar muy cerca de ella e incluso uno llegó a a darle un toque con la mano en el trasero.

Mientras ella sufría el acoso, el presentador, Giorgio Micheletti, desde plató, la animaba a seguir con la conexión: “No te enojes, se crece también con estas experiencias”, le dijo minimizando la situación.

Recién al término de la conexión, el presentador condenó la conducta de los “tifosi”: “Algunos comportamientos merecen un sano tortazo, que si se hubiera dado de pequeño les habría permitido crecer”.

La reportera narró su experiencia en su perfil de Instagram y pidió colaboración a sus casi 19.000 seguidores para identificar al hombre que la manoseó.

En una entrevista al diario La Repubblica, Beccaglia, de 27 años,también denunció que algunos la la culparon por el episodio. “Me dijeron que estaba vestida de manera demasiado provocativa, con los pantalones demasiado apretados. Esto ocurre en 2021. Bonito, ¿eh?”, denunció. “Llevaba jeans y una chaqueta, y me molesta tener que aclararlo”, agregó.

“Me quedé impactada. Fui a hacer entrevistas para Espn frente a la barra brava de Boca Juniors, en Buenos Aires. La Bombonera es un estadio ardiente, todo el mundo lo sabe, pero no me pasó nada de esto. Ayer, sin embargo, estaba realmente asustada. También porque esa nalgada no fue el único acoso“, dijo.

De hecho, el periódico florentino La Nazione escribió que el acoso no se limitó a lo que fue registrado por las cámaras: al final del vivo otro individuo se habría acercado a la periodista y habría intentado tocarla varias veces en las partes íntimas. El sujeto se habría ido tras la intervención del camarógrafo. “Nunca había visto nada igual”, afirmó su compañero.

Beccaglia dijo que presentará una denuncia y que de momento no quiere volver a cubrir la salida de los estadios.

La policía de Empoli ha empezado a estudiar las imágenes para tratar de identificar al sujeto, informan los medios locales.

Los hechos, rápidamente viralizados en redes sociales, han sido condenados por sindicatos profesionales como la Unión Sindical de la RAI, la Asociación de la Prensa toscana o la Federación Nacional de la Prensa italiana (FNSI), entre otros organismos.

Varios condenaron la actitud del conductor quien, en lugar de rechazar el gesto y al acosador, instó a la periodista a ‘no enojarse’.

“No se escucharon palabras de solidaridad hacia ella por parte del director“, dijo la Asociación de la Prensa toscana. “Ha llegado el momento de dejar de minimizar y recordarnos que la violencia contra la mujer es ante todo un problema cultural y social”.

Giorgio Micheletti, conductor del programa de Toscana Tv, se defendió de las críticas “Nuestro error fue ante todo organizativo, no deberíamos haber dejado a nuestra periodista sola en medio de una multitud de sujetos con un coeficiente intelectual por debajo de cero”, dijo. “Mi intención, cuando le pedí que no se enojara, fue intentar ayudar a Greta en el manejo de una situación difícil como la que tuvo que enfrentar. Traté de tranquilizarla, no quería minimizar lo que había pasado, sino evitar que le pasara algo peor“.