Video: Así luce Natti Natasha a un mes de dar a luz

La cantante de música urbana Natti Natasha, sorprendió a sus fanáticos al mostrar cómo luce su figura luego de un mes de dar a luz a la hermosa Vida Isabelle.

En un breve video compartido en la red social de Instagram de «Suelta la Sopa» se ve a la intérprete de «Criminal» posando en medio de una sesión de fotos con un pantalón ancho y un top color negro con verde que dejó a la vista su abdomen.

«Miren que linda, flaca, mira, mira. Atención doctores de Instagram como esa mujer rebajó tan rápido y no se operó para que sepan, porque después dicen que se operó, no ha habido tiempo si no se mete a ella no le importa”. Expresaba su prometido Raphy Pina mientras ella sonreía.

En mayo 22 del presente año la artista dio la bienvenida a su bebé a través de un parto natural del que se recuperó rápidamente.

«Uff el mío ya va a cumplir 14 y todo lo que he hecho es subir más de peso», «Yo me tuve que operar después de el último embarazo hace 12 años y todavía me falta bisturí, suertuda!! Muy linda». Fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante de sus fans.