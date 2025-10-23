Video: así tiene la tormenta Melissa a Salinas, en Baní

Las Salinas, en Baní, provincia Peravia, no escaparon de las intensas precipitaciones provocadas por la tormenta Melissa la tarde de este jueves.

Un video publicado en las redes sociales por la directora del Instituto Nacional de Meterología (Indomet), Gloria Ceballos, muestra cómo las lluvias mantienen a ese destino turístico sureño con pequeños deslizamientos.

RD en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, aumenta a 13 las que están en amarilla y mantiene tres en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Según lo indicado, en alerta roja están Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla figuran: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.