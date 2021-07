VIDEO: Camila Cabello y su mensaje sobre amor propio

La cantante cubano- americana, Camila Cabello, ha sido ampliamente criticada en los últimos meses por lo “descuidado” que está su cuerpo. Como respuesta Camila grabó un video en donde pone de manifiesto su alto nivel de amor propio e invita a otras mujeres a hacer lo mismo.

“Estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable”, así inició el mensaje de Cabello para sus más de 10 millones de seguidores en Tik Tok.

“Y estoy usando un top que muestra mi barriga, y no la estaba metiendo, porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no la mete todo el tiempo’, continuó diciendo con gestos faciales de ironía para dar énfasis a sus palabras.

Inmediatamente, reconoció que por un segundo tuvo un pensamiento negativo. “Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está muy fuera de época’, declaró la artista.

Luego, la intérprete de Señorita le agradeció a su cuerpo por permitirle hacer lo que necesita.

Al mismo tiempo, subrayó sobre la triste realidad detrás de la industria para hacer sentir a las mujeres menos valiosas y hermosas de lo que en verdad son.

“Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Y tenemos que ser dueñas de eso”, apuntó Camila Cabello.



Por último, le cantó a la vida bajo el himno Something He Can Feel (interpretada por Aretha Franklin en 1976), mientras, en señal de total aceptación de cómo es su cuerpo, pasó su mano por su abdomen y pecho.

A continuación, el video original.