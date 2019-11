Video: Cheddy García y su familia vuelven a estar “cerca de la muerte”; aquí te contamos qué pasó

La destacada actriz y humorista Cheddy García dio a conocer este domingo mediante sus redes sociales que por segunda ocasión y en menos de tres meses estuvo cerca de la muerte junto a su familia.

A continuación el mensaje que colgó en su cuenta de Instagram:

Disculpen que estoy comiendo..Los nervios me cogieron con masticar, pero en menos de 3 meses y luego de casi perder la vida con mi familia en un avión..(De lo que no he vuelto a hablar porque estoy en un proceso legal.) … se repite la cercanía con la muerte por tierra.

🙏 .Iba igual con mi familia a mi casa de Maimón y nos paramos en Turey a comprar quesos, cuando estaba parada para cruzar la calle veo este carro a una velocidad impresionante, venía en el aire, y yo me quedé FRIZADA, y cuando se nos iba a tirar encima Dios lo bajó hacia el muro de forma MILAGROSA…Porque ese muro no tiene la altura para haberlo detenido..EL VENÍA EN EL AIRE 😫😫😫😫😫…SIEMPRE antes de salir de mi casa ME ENCOMIENDO A DIOS, el es mi guía, mi refugio y mi fortaleza, y le pido a todas las personas que me aman que oren por mí, porque anoche NO pude dormir pensando en estos acontecimientos ..GRACIAS MI PADRE AMADO POR TU INFINITO AMOR Y POR PROTEGER A MÍ Y MI FAMILIA SIEMPRE, SOY UNA TESTIGO VIVO DE TU IRREFUTABLE AMOR Y MISERICORDIA…#conDios .

El chófer del carro está fuera de peligro.