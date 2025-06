Ciudadanos y empleados de la Alcaldía del Distrito Nacional se enfrentaron a los puños este jueves en el ensanche Julieta, en momentos en los que las autoridades municipales, supuestamente, procedían a realizar una paralización de una obra en ejecución en la calle Viriato Fiallo, número 29, en dicho sector de la capital.

Mientras, la junta de vecinos del lugar aseguró que la obra, destinada a remodelación y cambio de uso de suelo, carecía de las autorizaciones correspondientes y había sido previamente notificada a los señores Yamelis Arnemann y Javier Arnemann, a quines señalan de protagonizar la agresión contra la unidad de la alcaldía que actuó en el lugar.

Sin embargo, dicen los vecinos, los Arnemann no acataron la notificación. «Al intervenir, las autoridades fueron recibidas con violencia y agresividad, sufriendo actos de intimidación y obstrucción mediante diversos medios, con el fin de impedir el cumplimiento de su labor», indicaron.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el incidente y adopten las medidas legales pertinentes conforme a la ley.

El periódico Hoy esperó por varias horas una posición de la Alcaldía del Distrito Nacional sobre el particular, pero al momento de la publicación de esta nota no había respuestas sobre lo sucedido. Además, este diario intentó comunicarse por varias vías con Arnemann para que se expresaran, pero no fue posible.

El hecho quedó registrado en un video que muestra los momentos cuando ambos bandos respondieron a trompadas.