Video: controversia por declaraciones del padre Norberto Rosario   

Gran avispero provocaron en las redes sociales las advertencias del sacerdote Norberto Rosario, de la parroquia San Francisco de Asís, en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, a estudiantes que iniciarán el nuevo año escolar.

El religioso hizo un llamado a los jóvenes del Liceo San Francisco de Asís, para que eviten ingresar al centro con «pajones» y cejas tajeadas, con diseños. Rosario dijo que el que no cumpla con las políticas no podrá entrar a la escuela.

«Y yo estaré en la puerta para controlar, el que no vaya como yo digo, fuera; listo, no entra», manifestó. El sacerdote adelantó a los padres y el distrito de Educación no reclamar cuando los menores violen las normas del centro.

Recordó que la hora de entrada al centro es a las 7:30 de la mañana y como máximo a las 7:45, por lo que el alumno que llegue pasado ese tiempo simplemente no podrá entrar.

«Es muy triste cuando yo tengo que pasar por un aula y ver al maestro que ya tiene las aulas caídas, cuando tienes que decirle 17 veces al mismo muchacho, ponte en orden, tate tranquilo, entra para acá, no esté fuera, hay que decirle 30 veces», argumentó.