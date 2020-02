Un video donde se muestra al técnico de Claro, Manuel Regalado, junto a los fiscales fue mandado hoy a la prensa.

En el video se observa a tres miembros del Ministerio Público, entre ellos Milciades Guzmán fiscal de Santo Domingo Este y Fernando Quezada, director general de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Video del interrogatorio al técnico de Claro Manuel Regalado

El interrogatorio comienza con Manuel Antonio Regalado a quien el Ministerio Público investiga en relación al posible sabotaje al sistema de voto automatizado de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero.

Regalado dice que: “Antes de Comenzar el proceso, mis familia estuvo el dia de hoy aquí y los abogados y la primera pregunta que me hicieron fue que si me hubiesen maltratado, yo le dije que no básicamente”.