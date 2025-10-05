Video: delincuentes clonan la voz del vocero de la Policía

  • Hoy
Video: delincuentes clonan la voz del vocero de la Policía

Diego Pesqueira

La Policía Nacional informó que personas desaprensivas clonaron la voz e imagen de su vocero, el coronel Diego Pesqueira, con el fin de difundir mensajes falsos en redes sociales.

La entidad dijo que el propósito especial de la clonación es para invitar a invertir dinero en un canal de Telegram a nombre de «Isabel Cristina Cevallos».

La institución del orden precisó que se han iniciado las acciones legales correspondientes para identificar y someter a los delincuentes cibernéticos responsables de esta práctica delictiva.

«Exhortamos a la ciudadanía a no dejarse engañar ni compartir informaciones falsas, y a confirmar siempre las publicaciones a través de los canales oficiales de la Policía Nacional», dijo.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Video: delincuentes clonan la voz del vocero de la Policía
Video: delincuentes clonan la voz del vocero de la Policía
5 octubre, 2025
La Policía Nacional relanza operativo “Garantía de Paz 2.0” en Santiago
La Policía Nacional relanza operativo “Garantía de Paz 2.0” en Santiago
4 octubre, 2025
Policía retiene más de 1,700 motocicletas en Santiago por falta de documentos y carreras clandestinas
Policía retiene más de 1,700 motocicletas en Santiago por falta de documentos y carreras clandestinas
4 octubre, 2025
Tras robo en el Hospital Marcelino Vélez, esto es lo que dice la Policía Nacional de sus agentes
Tras robo en el Hospital Marcelino Vélez, esto es lo que dice la Policía Nacional de sus agentes
2 octubre, 2025
Identifican al hombre acusado de violar y lanzar desde un cuarto piso a una menor en Pantoja
Identifican al hombre acusado de violar y lanzar desde un cuarto piso a una menor en Pantoja
1 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Edición impresa, sábado 04 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 04 de octubre de 2025

La Feria del Libro y sus atracciones artísticas

La Feria del Libro y sus atracciones artísticas

Arrancan hoy las Series Divisionales en las GL

Arrancan hoy las Series Divisionales en las GL

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo