Video: delincuentes clonan la voz del vocero de la Policía

La Policía Nacional informó que personas desaprensivas clonaron la voz e imagen de su vocero, el coronel Diego Pesqueira, con el fin de difundir mensajes falsos en redes sociales.

La entidad dijo que el propósito especial de la clonación es para invitar a invertir dinero en un canal de Telegram a nombre de «Isabel Cristina Cevallos».

La institución del orden precisó que se han iniciado las acciones legales correspondientes para identificar y someter a los delincuentes cibernéticos responsables de esta práctica delictiva.

«Exhortamos a la ciudadanía a no dejarse engañar ni compartir informaciones falsas, y a confirmar siempre las publicaciones a través de los canales oficiales de la Policía Nacional», dijo.