Video: Demanda quitar nombre de su padre seccional PLD-NY; seguirán a Leonel

NUEVA YORK. El empresario y sociólogo, Jaime Vargas, que lleva la misma identidad de su padre y quien fuera fundador del PLD en esta ciudad y la seccional en Nueva York llevar su nombre, demandó remover el mismo de la organización política.

El también presidente del movimiento “Los Amigos de Leonel”, aseguró que cientos de sus miembros en varios estados de los Estados Unidos y provincias de la República Dominicana han acordado de manera unánime seguir los pasos del ex presidente Leonel Fernández, quien ganó las primarias y luego le hicieron un fraude.

Jaime hijo, durante una concurrida rueda de prensa en su oficina ubicada en la avenida Saint Nicholas con la calle 174, en el Alto Manhattan, y hablando a nombre de la familia (María, Yudelka, Miguelina y Leopoldo Vargas) pide que se remueva la identidad de la seccional que lleva el nombre “Jaime Vargas”, por la mezquindad de los compañeros dirigentes del partido.

“Además, por el abuso de ese fraude, nuestra familia no puede quedarse con el nombre de nuestro padre ante ese abuso inmoral que han hecho en la RD compañeros del mismo partido, viendo como tratan al presidente de la organización, un grupo burlándose de un hombre bueno y serio como lo es el presidente del partido”, dijo.

“Si la dirigencia de la seccional no obtempera el llamado, la familia procederá judicialmente para que se retire, porque no aceptamos bajo ninguna circunstancia, quédese Leonel o no dentro del PLD, que ese nombre esté en las manos de tantos mezquinos, que en estos momentos han hecho un fraude colosal”, sostuvo.

Expresó que los dirigentes peledeistas en la urbe no utilizan su nombre (Jaime Vargas) en ninguna de las declaraciones que dan, inclusive hasta retiraron el letrero que estaba en la parte frontal del local, localizado en la avenida Ámsterdam, y el mismo llevaba el nombre de “Seccional Jaime Vargas”.

Recordó que en el 1973, cuando el profesor Bosch decide separarse del PRD, su padre era el secretario general del partido blanco en NY, pero el mismo día que Don Juan abandonó esa parcela política para formar el PLD, su progenitor lo hizo también para acompañarlo.