Según informó la Policía Nacional en Puerto Plata, la joven tiene dos denuncias y en las próximas horas un juez emitiría una orden de arresto contra la joven

Varias personas en la provincia Puerto Plata denunciaron que una joven, identificada como Rainielis Alfonsina Pascual López, es la supuesta responsable de múltiples actos delictivos relacionados con el robo de pertenencias y el uso fraudulento de tarjetas bancarias.

Las denuncias apuntan a que la joven no solo habría cometido los hechos en espacios privados, como iglesias y negocios, sino que también arrastra un historial laboral marcado por quejas similares.

Según contó al periódico Hoy Fred Saldaña, hermano de Nicol —una de las más recientes víctimas—, Alfonsina trabajó en las empresas Tasty y Spotland, donde fue despedida por presuntos robos internos, lo que lo llevó a la conclusión de que la señalada es reincidente en esos tipos de actos delictivos.

Recientemente, según lo que afirmó Saldaña, Alfonsina es señalada por el robo de tarjetas bancarias que fueron utilizadas para realizar transacciones por más de RD$50,000, siempre en el mismo establecimiento: en un colmado que tiene por nombre Juan, que funciona como subagente en la citada demarcación, aunque no especificó el lugar.

El periódico Hoy constató que tanto la Fiscalía de Puerto Plata como la Policía Nacional están en un proceso de investigación y en las próximas horas se emitiría una orden de arresto para que la joven responda por las acusaciones.

¿Cómo se ganó la confianza?

Saldaña dijo, además, que la presunta delincuente usa dos nombres para evitar ser fácilmente identificada. «Mi hermana tiene un centro de uñas y ella es cliente de mi hermana. Ella le dijo a mi hermana que quería ir a la iglesia porque no se sentía bien. Cuando fueron, a mi hermana la llaman desde afuera para que mueva el vehículo. Cuando mi hermana regresa, se sienta normal. OK. Al otro día, mi hermana ve la notificación de que le habían gastado 22 mil pesos a las 8:30 de la noche, pero a esa hora ella estaba en la iglesia», narró.

Añadió: «Lo que ella hace es llamar a su esposo y preguntarle si fue él, y él le dice que no. Al final de cuenta, llamaron al banco, pero el banco le dijo que no había forma de demostrar que no fue ella; pero ella le dijo que no fue ella. Eso fue el 10 de abril, pero mi hermana no podía culparla a ella (Alfonsina), porque no tenía pruebas».

El joven narró que supo de lo sucedido a su hermana a través de una amiga que también había sido víctima del robo de dos tarjetas, de las cuales le sustrajeron más de RD$30,000, usando el mismo sistema de subagente en un colmado. «Y cuando te robaron, ¿quién estaba ahí?», preguntó Saldaña. Su amiga le respondió que junto a ella estaba una joven que «es clienta de tu hermana; Nicol la conoce». Una respuesta que dio a lugar a una amplia investigación y revisión de cámaras de seguridad para determinar que se trata de Alfonsina.