Video: Denuncian en SFM más de 10 fallecidos de posible COVID-19 no aparecen en cifras

En la provincia Duarte a la fecha, según el boletín 18 del Ministerio de Salud Pública, hay 141 contagiados y 26 muertos por casos de coronavirus… o puede que sean más. El subregistro es una posibilidad debido a que, pese a los anuncios oficiales, siguen las dificultades para realizarse la prueba y hay fallecidos con síntomas de la enfermedad a quienes nunca se les realizó el examen.

Así lo muestran varias actas de defunción obtenidas por el programa La Cosa como Es, de la periodista Edith Febles, a las que también tuvimos acceso. VIDEO: Denuncian actas de defunción posible COVID-19

VIDEO: Mujer pide ayuda para prueba al COVID-19 tras muerte de su esposo

Uno de los casos corresponde al señor Bernardo Pérez Matías, quien falleció el primero de este mes en el Hospital Regional San Vicente de Paúl.En su certificado de defunción figura insuficiencia respiratoria aguda, fibrosis pulmonar, neumonía adquirida en la comunidad y posible caso al Covid-19. Sin embargo, al hablar vía telefónica con su hijo Israel Pérez, nos dijo que a su padre lo enterraron y nunca le hicieron la prueba.Igual ocurrió con Manuel Antonio Muñoz Jiménez, en El Madrigal; y Luis Abreu Gil, del Cercado, quienes fallecieron el domingo 5 de este mes y en sus actas de defunción aparece el Covid-19 como posible causa de muerte pero, al conversar con sus familiares, nos dicen no les hicieron las pruebas. “Esa prueba es muy difícil hacerla. Además no hubo tiempo”, narra José Ramón Abreu, hijo de Luis Abreu, quien agrega su padre desmejoró en un lapsus muy corto.Otro ejemplo de no acceso a las pruebas y estadísticas tiene lugar en la Clínica Siglo 21, donde el doctor Ramón Mena Rivas, presidente del consejo directivo, tiene 22 personas internas sospechosas de coronavirus y al 60% no se les ha hecho la prueba.De ahí que el galeno entienda hay un subregistro notable sobre la incidencia real de la enfermedad en la provincia Duarte.“Es un error estadístico el querer hacer las estadísticas en base a pruebas cuando tenemos pacientes clínicamente demostrado que sí tienen Covid-19 (…). No puede seguirse hablando en base a la prueba realizada, descartada positiva o negativa. Pienso tiene que utilizarse otro método para que el dato sea real”, manifestó al ser entrevistado en La Cosa como Es.Situación similar ocurre con la familia de Jacqueline Burgos, quien reside en el distrito municipal de Aguayo. El 27 de marzo se hizo viral un video donde denunció que su esposo Ubaldo López Sánchez había fallecido con síntomas del Covid-19 y que el resto de la familia, que incluía una señora de 95 años y una mujer embarazada, no lograba hacerse la prueba.Al ser contactada por HOY reveló que fue nueve días después cuando le tomaron la muestra de sangre. Indicó que tanto ella como su hijastro tuvieron síntomas pero ni eso ni la relación directa con un caso de Covid-19 fueron suficientes para el acceso rápido a las pruebas.

Sugerencia. La periodista Adria Cruz recomienda al Ministerio de Salud Pública incluir en sus boletines los casos que están en investigación en la provincia para que los datos tengan una mayor credibilidad ante la ciudadanía.