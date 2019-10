Video: Desde el 2015 era previsible salida de Leonel Fernández del PLD, según Eduardo Selman

El arquitecto Eduardo Selman, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que lo que está pasando en esa organización tuvo su origen en abril del 2015, cuando el expresidente Leonel Fernández se opuso a una decisión de las dos terceras partes del comité político que aprobaba la repostulación del presidente Danilo Medina.

Recordó que, para posibilitar la reforma constitucional aprobada ese año, para que Danilo Medina pudiera optar a un segundo mandato: “en el comité político hubo que aceptar quince puntos que sometió Fernández a la consideración de los miembros de ese organismo”.

Dijo que Leonel Fernández en ese entonces, en reunión celebrada en Juan Dolio, no se acogió a un principio fundamental del PLD, el cual consiste en que la minoría asume lo que decide la mayoría.

“En ese momento se produjo una verdadera separación de los principios del partido y del propio partido de parte del compañero Leonel Fernández”.

Selman agregó que, a partir de ese momento, la actitud y la perseverancia en los pensamientos o en los deseos de Leonel Fernández se imponían prácticamente “para poder mantener la ecuanimidad, la relación y la permanencia de la integridad del PLD”.

Selman habló en el Gobierno de la Mañana, que se difunde por la Z-101. Y expresó que siempre le ha profesado admiración y respeto y amistad sincera a Leonel Fernández, al igual que al presidente Danilo Medina, pero reconoció que Juan Bosch siempre tuvo en el hoy mandatario a su hombre de confianza:

“Tengo que decirlo como un testimonio de vida, yo que viví muy cerca de don Juan, no solo era un miembro del partido, yo sentía que era una relación paternal, pero le puedo decir que cuando don Juan tenía que tomar decisiones trascendentes con quien hablaba era con Danilo Medina, era su verdadera confianza; don Juan veía en Danilo realmente como su sucesor”.

En cuando a la respuesta de Danilo Medina el lunes ante la Asamblea Nacional de Dirigentes del PLD, al discurso de renuncia de ese partido de Leonel Fernández, Selman sostuvo que: “fue la respuesta de la verdad ante una serie de especulaciones”.

“Este es un momento que el compañero Danilo Medina no tuvo más recursos que referirse a lo que dijo el lunes, porque de no hacerlo hubiese quedado la narrativa de una novela falsa, todo lo que dijo Danilo Medina el lunes es comprobable, “confirmable”, y yo soy testigo de eso”.

Selman, secretario de Finanzas del PLD y ministro de Cultura, dijo que esta crisis que vive el PLD es la que más lo afecta, “porque no puedo admitir que se llame división, sino más bien separación de compañeros. Creo que siempre ha habido gente inconforme que se va, unos vuelven y otros se quedan”.

“Ahora lo que veo es a un grupo de compañeros que no se estaba sintiendo cómodo, no de ahora, desde el 2015; creo que eso se estaba incubando” añadió.

Eduardo Selman reveló que hubo intentos de mediación, así como el deseo y la voluntad para que el entendimiento pudiera probar para que hubiera armonía en el seno del partido, pero insistió que a partir del 2015 se estaba haciendo difícil mantener la armonía en el PLD.

Puso de ejemplo que, a partir de entonces, Leonel Fernández impuso en el comité político que no tuviera valor ninguna decisión de ese organismo partidario que no contara con la aprobación de la tres cuartas partes de ese organismo.

Recordó que Leonel Fernández también se opuso a la propuesta de Danilo Medina, aprobada en el comité político para que se celebrarán primarias abiertas para elegir a los candidatos del PLD. Dijo que esa iniciativa pretendía que fuera la Junta Central Electoral (JCE) que la organizara para evitar la violencia, como había ocurrido en la contienda interna anterior.

“Leonel Fernández se resistió al punto que hubo que contratar a abogados constitucionalistas para que opinaran sobre el particular”, recordó.

En cuanto al escenario político, dijo no tener dudas de que el PLD ganará las elecciones del 2020. Anotó que ya siete partidos políticos han proclamado a Gonzalo Castillo, ganador de las primarias del 6 de octubre, como su candidato a la presidencia de la República para los comicios venideros.