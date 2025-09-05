Video: ciudadanos detienen sicario que intentó escapar luego de disparar contra un hombre en Las Caobas

Video: ciudadanos detienen sicario que intentó escapar luego de disparar contra un hombre en Las Caobas

PN y Ministerio Público apresan al nombrado “Melcocha” acusado herir hombre dentro de establecimiento comercial de SDO

Miembros de la División de Homicidios de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Científica, junto al Ministerio Público, arrestaron a Isaac Luciano Castillo, conocido como Melcocha, señalado en un intento de homicidio en el sector Las Caobas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente, que ocurrió el pasado lunes 3 de septiembre de 2025, se produjo en horas de la tarde de la citada fecha, cuando Castillo, por motivos bajo investigación, se desmontó de una motocicleta marca Suzuki, color negro, sin placa, entregó a un establecimiento comercial y sin mediar palabras disparó varias veces contra Ramón Rubí Arnaud, de 37 años.

Arnaud resultó en el abdomen, flanco derecho y antebrazo derecho, según diagnóstico médico del centro de salud donde es atendido.

Tras cometer el hecho, Castillo intentó escapar, pero fue retenido por ciudadanos en el lugar hasta la llegada de la Policía. Además de la detención, se le ocupó una pistola marca Colt MKIV, calibre 45, utilizada en el ataque, así como dos casquillos calibre 45 hallados en la escena por la Policía Científica.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones junto al Ministerio Público, a fin de determinar la totalidad de los involucrados y esclarecer las circunstancias del hecho.

