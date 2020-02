Video: Diosdado Cabello culpa al Gobierno dominicano de suspender las elecciones municipales porque iba a perder

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello culpó al gobierno dominicano de suspender las elecciones municipales porque iba a perder.

“Se suspendieron las elecciones en República Dominicana, desplegaron las mesas, desplegaron los centro y de repente en pleno acto fue suspendida las elecciones, ¿quién puede suspender unas elecciones?, ¿quién está perdiendo?, el gobierno en este caso”, manifestó Cabello.

También indicó que lo que vaya República Dominicana no hay forma de que ellos lo paren, no hay ,manera que lo paren, los pueblos se cansan”

Además señaló que “cuando ellos (el gobierno) ven lo que se le viene encima no le queda otra que decir: no, no estamos en condiciones de hacer una elecciones, porque la van a perder, aquí nosotros sabemos de eso”, agregó.

A continuación el video: