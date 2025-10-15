Video: diputado Luis Báez hace fuerte denuncia contra el director de la Policía Nacional

  • Hoy
El director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, es el responsable de cualquier cosa que le pueda pasar al diputado Luis Báez, de la provincia Peravia, aseguró el propio legislador en un mensaje en sus redes sociales.

Báez dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram que lo que pueda atentar contra su integridad física y la de su familia es reponsabilidad del comandante policial.

El diputado perremeísta aseveró en el audiovisual que desde la Policía Nacional citaron para este miércoles a los policías responsables de su seguridad, luego de él haber denunciado los presuntos maltratos de la institución del orden en su citada demarcación.

Ante esa situación de supuestos atropellos de parte de agentes en Peravia, Báez había solicitado públicamente la destitución de Guzmán Peralta.

“Cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a algún miembro de mi familia, quiero responsabilizar al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta”, aseguró el diputado.

Ante esas declaraciones a través del material gráfico, cientos de personas manifestaron su apoyo al diputado en las redes sociales.

