VIDEO: Diputados se quitaron mascarillas y guantes y ahora hay cinco positivos al coronavirus

En una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados, se observó cómo los legisladores, aunque tenían mascarillas y guantes como método para prevenir el contagio de coronavirus, se los quitaban constantemente para hacer uso de la palabra.

Se trata de la sesión realizada el pasado 19 de marzo en la que se conocía la solicitud de Declaratoria de Estado de Emergencia que hizo el Poder Ejecutivo.

Ese día, en un video trabajado por la periodista Edith Febles, en el programa La Cosa como Es, se observa al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, quien después se supo dio positivo al COVID-19, quitarse la mascarilla y los guantes para hablar.

“Recibí el resultado de la prueba del COVID19 que indica que he dado positivo, por lo que me mantengo aislado y recibo tratamiento en mi residencia. Exhorto a la población a acogerse a las medidas y orientaciones de Salud Pública, a fin de frenar esta pandemia”, escribió después Camacho en su cuenta de Twitter.

Presencia del coronavirus en el Congreso Nacional. Hoy se tiene el dato que además de Camacho, hay otros cuatro legisladores que tienen coronavirus, la mayoría del partido oficialista.

Tal es el caso del vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, y de otros tres diputados de ese mismo partido: Marco Cross, Manuel Díaz y Luis Henríquez.

“He recibido los resultados de la prueba del covid19 que indica que he dado positivo, por lo que me abstengo al contacto social y me mantendré aislado en mi casa respetando las medidas y orientaciones del ministerio de Salud Pública. Desde nuestro aislamiento seguiremos trabajando a favor de nuestras comunidades con un equipo voluntario de nuestra oficina de gestión legislativa y a través de nuestras redes sociales mantendremos el contacto con todos ustedes. Juntos seamos los héroes de nuestra nación, desde nuestra casa seguiremos trabajando”, publicó Luis Henríquez, diputado de Santo Domingo Este.

Mientras que en el Senado de la República, hubo el caso del senador por San Pedro de Macorís, Josecito Jazim, quien estuvo ingresado, pero que ya fue dado de alta a su casa debido a que presentó una gran mejoría.

