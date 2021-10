Video: Dwight Howard y Anthony Davis protagonizaron pelea en partido de la NBA

Los Angeles Lakers, pese a la fuerte apuesta que realizaron al fichar a Russell Westbrook para conformar un impactante Big 3 junto a Anthony Davis y LeBron James, no encuentran el rumbo en esta temporada y los problemas comenzaron a trasladarse al campo de juego.

Los dirigidos por Fran Vogel cayeron por 115 a 105 ante los Phoenix Suns y cosecharon su segunda derrota en igual cantidad de presentaciones. Sin embargo, la nota del día la dieron dos de sus principales figuras, quienes estuvieron al borde de tomarse a golpes de puño en la banca.

Dwight Howard y Anthony Davis protagonizaron una acalorada discusión en el banco de suplentes, pero la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del resto del plantel para separarlos. Al momento de la trifulca, el marcador tenía arriba a la visita por 34-18.

En las imágenes de la televisión se puede observar como La Ceja, no conforme con la actuación de Superman, encara a su compañero durante un tiempo muerto. El ex New Orleans Pelicans se dirigió de manera vehemente hacia el interno, lo que generó su reacción.

Pese a que lo acontecido rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales, los protagonistas buscaron llevar calma a los fanáticos y minimizar la pelea.

“Lo resolvimos ahí y se quedó. Tuvimos unas diferencias sobre algunas cosas que sucedieron en la cancha. Los dos tenemos una gran pasión por ganar. Somos adultos, estas cosas pasan. Eso ya está resuelto”, aseguró “, dijo Howard, quien no ingresó en toda la segunda mitad. Y luego, añadió: “Es mi hermano y mi compañero, estamos bien. Ya lo hemos solucionado. No quiero que nadie lo convierta en un problema”. Solamente disputó 9 minutos, en los que no convirtió, capturó 3 rebotes y dio una asistencia.

Davis, por su parte, aclaró que no tiene ningún tipo de rencor con su compañero y expresó que son “dos muchachos apasionados y con ganas de ganar, eso es todo”.

Frank Vogel también buscó poner paños fríos a la situación, al recalcar que “me importa más que a los chicos les importe que no lo contrario”.

El que no se mostró en la misma línea fue Magic Johonson, una de las principales leyendas de la franquicia. El cinco veces campeón de la NBA utilizó su cuenta de Twitter para dejar en claro su punto de vista: “Dwight Howard y AD tuvieron un altercado físico en el banco. En mis 42 años de estar asociado con la organización de los Lakers nunca había visto algo así”. Antes había asegurado que “Los Lakers tienen un problema de baloncesto y un problema de equipo”.

Con esta derrota, la franquicia de Los Ángeles inició la temporada con un 0-2, lo que los ubica como el peor equipo de la Conferencia Oeste junto a Oklahoma City Thunder y New Orleans Pelicans. Además, si contamos los encuentros de pretemporada, acumulan ocho derrotas en fila.

Anthony Davis anotó 22 puntos, bajó 13 rebotes y dio 3 asistencias, mientras que Lebrón James anotó 25 y brindó 5 pases. Russell Westbrook, por su parte, estuvo al borde de un triple-doble, con 11 rebotes, 9 asistencias y 15 puntos.

Los Phoenix Suns se recuperaron de su derrota ante los Denver Nuggets de la mano de Devin Booker (22 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias) y Chris Paul (23 puntos, 5 rebotes y 14 asistencias).