Video: EE.UU. ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos, dice Trump

  • EFE
Video: EE.UU. ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos, dice Trump

Estados Unidos derribó este lunes una segunda lancha en el de mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, detalló el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como ‘terroristas'».

El mandatario agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación. «¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!”, concluyó.

Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el de Marzo Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” ante lo que considera una “agresión” del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora “más preparada” si tocara una “lucha armada».

“Veremos qué pasa” dice Trump de caso Venezuela
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Video: EE.UU. ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos, dice Trump
Video: EE.UU. ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos, dice Trump
15 septiembre, 2025
Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recuerda revisar vigencia del pasaporte antes de viajar
Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recuerda revisar vigencia del pasaporte antes de viajar
15 septiembre, 2025
Estados Unidos logra un acuerdo con Pekín para que TikTok EE.UU este bajo su control
Estados Unidos logra un acuerdo con Pekín para que TikTok EE.UU este bajo su control
15 septiembre, 2025
El narcotráfico global rompe récords: cocaína, drogas sintéticas y opioides dominan el mercado ilícito
El narcotráfico global rompe récords: cocaína, drogas sintéticas y opioides dominan el mercado ilícito
15 septiembre, 2025
China, primer “electroestado” del mundo
China, primer “electroestado” del mundo
15 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo