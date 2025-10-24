Video: EE.UU. atacó otra lancha en el Caribe, ¿Quién la operaba?

  • EFE
Video: EE.UU. atacó otra lancha en el Caribe, ¿Quién la operaba?

El Ejército estadounidense hundió otra lancha en aguas del mar Caribe que, según afirma, era operada por el «Tren de Aragua», en un ataque en el que habrían muerto seis personas a las que calificó de «narcoterroristas», informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

«Durante la noche, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe», anunció Hegseth en X.

El jefe del Pentágono añadió que en la embarcación viajaban seis hombres, a los que calificó de «narcoterroristas», que murieron tras el ataque, que, según dijo, se «llevó a cabo en aguas internacionales».

El secretario de Guerra afirmó que los equipos de inteligencia de EE. UU. sabían que “la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas”. Sin embargo, el Pentágono no ha presentado pruebas que respalden ese supuesto traslado de drogas ni las presuntas vinculaciones criminales de los tripulantes.

«Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos», amenazó.

Hegseth señaló que este es el “primer ataque nocturno” realizado por las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, desde que Trump ordenó iniciar la campaña militar para frenar el supuesto flujo de drogas hacia EE. UU., ya se han reportado alrededor de una decena de operaciones en el Caribe y en el Pacífico.

El presidente de Estados Unidos ordenó el despliegue de navíos y aeronaves militares en las costas del Caribe, con el objetivo declarado de frenar el narcotráfico. La medida ha incrementado la tensión con sus homólogos de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a quienes Trump acusa de liderar “redes de narcotráfico” desde sus países, algo que ambos niegan.

Seguir leyendo: EE.UU. ataca otra supuesta narcolancha, y no fue cerca de Venezuela: aquí los detalles

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Video: EE.UU. atacó otra lancha en el Caribe, ¿Quién la operaba?
Video: EE.UU. atacó otra lancha en el Caribe, ¿Quién la operaba?
24 octubre, 2025
Venezuela denuncia que EE.UU. busca «perturbar» sus acuerdos de gas con el Caribe
Venezuela denuncia que EE.UU. busca «perturbar» sus acuerdos de gas con el Caribe
23 octubre, 2025
Donald Trump advierte a Israel: qué no debe hacer si quiere mantener su apoyo
Donald Trump advierte a Israel: qué no debe hacer si quiere mantener su apoyo
23 octubre, 2025
EE.UU. ataca otra supuesta narcolancha, y no fue cerca de Venezuela: aquí los detalles
EE.UU. ataca otra supuesta narcolancha, y no fue cerca de Venezuela: aquí los detalles
22 octubre, 2025
El cierre del Gobierno federal en EE.UU. es ya el segundo más largo de la historia: esta es la razón
El cierre del Gobierno federal en EE.UU. es ya el segundo más largo de la historia: esta es la razón
22 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

País que gana la década que región podría perder

País que gana la década que región podría perder

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

La historia que se repite con cada tormenta

La historia que se repite con cada tormenta

Tormenta pausa agenda cultural en RD

Tormenta pausa agenda cultural en RD

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo