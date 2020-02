Video: El CONEP advierte que si las elecciones del 15 no salen bien eso podría impactar la economía

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, expresó hoy que el interés principal de los empresarios es que se puedan realizar una elecciones trasparente y con un acompañamiento internacional el próximo 15 de marzo.

“Pienso que ese debe de ser el interés de todos los partidos políticos el que se celebren elecciones libres con transparencia y que cuente con un acompañamiento internacional”, señaló Brache.

Dijo que los partidos políticos están aportando y poniendo de su parte para que se pueda realizar un proceso electoral satisfactorio.

“Las cosas deben de fluir y se deben hacer los acuerdos necesarios con los partidos para que el proceso funcione bien”, manifestó.

Además, el empresario aclaró que la economía del país todavía no se ha sentido afectada por la suspensión de la elecciones municipales, pero que se podría sentirse amenazada si no se llegará a un acuerdo.

“Aún no se ha empezado a sentir, pero se empezará, si las cosas no progresan. Si las elecciones no se desarrollan como debería. Pero tenemos fe que todo evolucionará bien”, declaró el presidente del Conep a la salida de una reunión que sostuvieron los empresarios con la Junta Central Electoral.

