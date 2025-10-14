Video | «Él dijo que salió a matarme»

Una joven en Montecristi denunció este martes que había sido secuestrada por dos hombres, incluyendo su expareja que, supuestamente, cumplió un año de cárcel y cuatro años de prisión domiciliaria por un caso de violencia intrafamiliar.

La dama es Katerin Rodríguez, quien contó que Cornelio Sarita Hernández, mejor conocido como Aneudy, de 40 años, con quien tuvo una relación sentimental, y su amigo, Joan Arturo Díaz, de 30 años, supuestamente la habían raptado mientras estaba trabajando en una banca de lotería.

Rodríguez conversó con el periodista y locutor Belly Molina, a quien le dijo que los hombres se presentaron a su lugar de trabajo y la llevaron a la fuerza hacia un lugar desconocido. «El que era paraje mía me agarró por los cabellos y junto a su amigo me llevaron para los lados de un río, me dieron pila de golpes y puñaladas y trompadas», dijo.

«Él dijo que salió a matarme», aseguró la víctima, quien solicitó a las autoridades mayor protección para evitar una desgracia mayor. «Yo no puedo vivir así», dijo.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que los dos hombres habrían atentado contra la vida de la joven.

Apresan presuntos responsables

La Policía Nacional confirmó que por el hecho arrestaron a los señalados de haber secuestrado y herido a la dama.