Video: El pueblo habla: ¿Qué esperan del caso Odebrecht?

“Eso se va a quedar así, no lo van a meter preso, si fuera a mi hasta me cantan hasta cadena perpetua”, con estas expresiones ciudadanos consultados por HOY Digital aseguraron que no confían en el sistema de justicia dominicano para llevar a la cárcel a todos los implicados de recibir sobornos por 92 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Tal es el caso de José Pérez, quien aseguró que esta institución perdió toda su credibilidad y no hará nada contra los involucrados de este hecho.

“Esa gente van a dejar eso así, horita lo sueltan y todo queda bien”, indicó.

Mientras que Jesús Alcántara manifestó que ” tenemos una justicia débil, donde esos delincuentes andan a sus anchas y con el dinero de nosotros se enriquecen cada día”.

Que la justicia sea igual para todos. Los residentes en el sector del Ensanche La Fe piden que no haya “vacas sagradas” y que la justicia se case con la gloria y emita un fallo ejemplar.

“Ese caso debe resolverse ya, aquí no podemos tener tantos ladrones, los que cometieron su error que se vayan a la cárcel y paguen”, enfatizó Pablo Almonte.

El mismo parecer manifestó Ana Guerrero, quien con su mirada cabizbaja dijo que todos esos aplazamientos son “mareos” de la institución para no someterlos a la pena máxima que corresponde por el crimen.

“Por la plata baila el mono, ellos no robaron, no hicieron nada, un robo es cuando me encuentran a mi haciendo algo, pero si son ellos no pasa nada”, aseguró.

Lo más reciente del caso. Ayer fue aplazada la audiencia para el próximo martes 17 de septiembre a las 3:00 pm., quedando citadas todas las partes.

Los seis imputados enviados a juicio de fondo son: el empresario Ángel Rondón Rijo, Víctor J. Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Roberto Rodríguez, exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA); Tommy Alberto Galán, senador por la Provincia San Cristóbal, Conrado Enrique Pittaluga, abogado y notario y Porfirio Bautista García, exsenador por la Provincia Espaillat.