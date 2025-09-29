Video en escuela de Invivienda recuerda otros escándalos en centros educativos

El más reciente escándado protagonizado por varias cantantes urbanas en el interior de la escuela identificada por la Policía Escolar Lilian Portalatín Sosa, del sector Invivienda, en Santo Domingo Este, donde el pasado 7 de septiembre del 2025 hicieron un video musical supuestamente impúdico, no es la primera alarma que suena en el país sobre ese tipo de hechos.

En el año 2020, cuatro estudiantes se vilarizaron en las redes sociales mediante varios videos que los muestra vandalizando un centro educativo en Monte Plata. Se trata de dos audiovisuales, que deja ver a un grupo de alumnos estrellando butacas dentro de un aula, y desde un segundo piso hacia el patio, mientras se encontraban en un centro educativo. El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Mined).

En el 2022, el Mined informó que, luego de haber identificado el centro educativo donde a un grupo de niñas hicieron un video impúdico bailando y mostrando sus ropas interiores, y que se publicó en las redes sociales, determinaron las responsabilidades, tanto de las estudiantes como del cuerpo docente y directivo del centro educativo.

También, ese mismo año, en noviembre, la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, confirmó que identificó y detuvo a los responsables de arrojar el gas pimienta que provocó intoxicación de estudiantes, profesores y personal administrativo en el Liceo Alberto Féliz Bello, del municipio Polo, provincia Barahona.

Al año siguiente, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), Jaime Tolentino, se refirió a los eventos acontecidos en escuelas del país que involucran tanto a maestros como a estudiantes y van en disonancia del proceso regular de docencia.

Pese a esto, dos años más tarde, en el Centro Educativo Doctor Julio Abreu Cuello, Prepara Dominical, se registró un conflicto entre estudiantes, hecho que quedó registrado en varios videos que luego fueron publicados en las redes sociales.

A través de un informe entregado al Minerd, el centro educativo explicó que el personal docente presente en la escuela actuó de inmediato para contener la situación y evitar que el conflicto se agravara.

Además, el centro educativo convocó a una reunión con los padres de los jóvenes involucrados en la que se discutió el incidente a profundidad, donde los malentendidos quedaron aclarados y los jóvenes asumieron responsabilidad por sus acciones.

Los escándalos no se han circunscrito solo en acciones protagonizadas por estudiantes, sino que también los mismos han sido en muchos casos las víctimas de antisociales. en el 2024, informes de prensa indican que el Ministerio de Educación de la República Dominicana desvinculó a ocho docentes y mantenía a 24 suspendidos «por acoso sexual» en el desempeño de sus funciones en las escuelas durante el pasado año escolar 2023-2024.