Video: Expelotero Luis Castillo se prepara para venir a RD a responder por imputaciones en el caso César El Abusador

Luis Castillo se prepara para venir a la República Dominicana a demostrar que no tiene nada que ver con la red de narcotráfico de César Emilio Peralta “César El Abusador”.

“Yo lo estuve conversando con mi esposa sobre que tengo que prepararme para irme. Lo voy a conversar con mis abogados, porque quien no tiene hecha no tiene sospecha yo soy el más interesado en que todo esto se aclare”, aseguró el expelotero.

El exjugador que reside en los Estado Unidos, explicó durante una videollamada con el programa El Sol de la Mañana, que se sorprendió bastante cuando se enteró de las acusaciones que hacen las autoridades dominicanas en su contra, ya que siempre se ha tratado de manejar por el camino correcto.

Asimismo, expresó que su involucramiento en este caso ha afectado la imagen que tiene sus fanáticos de él y más directamente a su familia.” Me ha molestado lo que ha pasado, me siento bien mal y más con la fanaticada y mi familia, ya que nunca he estado involucrado en ningún tipo de problema”, lamentó.

Castillo dijo estar confiado en que las autoridades aclararán todo este “mal entendido” y así su nombre pueda quedar limpio.

Declaraciones de Castillo sobre la villa y su posible vínculo con con la red César El Abusador:

Detalles del caso. Se recuerda que fue este martes cuando muchos quedaron sorprendidos, con los allanamientos realizados por la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras autoridades, en busca de César El Abusador y los otros integrantes de la red de narcotráfico y lavado de dinero que este lideraba.

Ese mismo día, el procurador, Jean Alain ofreció una rueda de prensa donde dio a conocer que por más de 20 años César Emilio Peralta estuvo involucrado en el negocio de las drogas en el país y Estados Unidos.

Solicitud de extradición Hoy fue aplazada para el martes 27 de este mes a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la Suprema Corte de Justicia para conocer la solicitud de extradición a Estados Unidos de los imputados Baltazar Mesa (Baltazar o El Maestro), José Jesús Tapia Pérez, Sergio Gómez Díaz y Jeifry del Rosario Gautier.

Será el próximo lunes cuando se conozca medida de coerción al exjugador de Grandes Liga Octavio Eduardo Dotel Díaz, así como de José Bernabé Quitero, Obispo Féliz Lorenzo y Roberto José Cáceres José.

Las autoridades cuentan con órdenes de arresto contra César Emilio Peralta, Luis Castillo, así como de los señores Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Natanael Castro Cordero y Edward Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Yadher Rafael Jáquez Araujo, Heriberto De La Cruz Pérez, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then, y Manuel Sánchez Pérez.